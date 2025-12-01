ТСН в социальных сетях

Мир
334
1 мин

Ученые нашли птицу с идеальным камуфляжем: как выглядит

Одной из птиц, прекрасно маскирующейся в лесу, является вальдшнеп — представитель семьи бекасовых. Эта птица эволюционировала, чтобы использовать мелких беспозвоночных, которых можно найти под лесным осадком и во влажной почве.

Катерина Сердюк
Вальдшнеп

Вальдшнеп

На разных континентах мира распространена птица Вальдшнепа. Он проживает в лесу, ведет преимущественно ночной образ жизни и удивительный демонстративный полет.

Об этом сообщает Discover Wildlife.

Что известно о птице

Известно, что этот почволюбивый вид летает редко, кроме случаев миграции или ухаживания, и обычно не ходит в воду.

Его оперение обеспечивает камуфляж на лесной подстилке, где он гнездится, а его короткие крылья и крепкие ноги способствуют лесному образу жизни.

Эти птицы могут искать пищу на лесных аллеях ночью или перемещаться на окружающие пастбища, чтобы кормиться, где к ним может присоединиться обычный бекас, если почва достаточно влажная. В противном случае они сталкиваются с малой конкуренцией со стороны других видов куликов.

Ранее орнитологи обнаружили птиц, которые оказались умнее, чем считалось.

В частности, вороне продемонстрировали способность не просто решать задачи, но и планировать будущие действия. Фиксировалось поведение стратегов, которым присущ анализ ситуации, откладывание решений и оценка рисков. Такое поведение этих птиц напоминает детские методы прохождения логических тестов.

