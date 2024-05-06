Ученые нашли странный предмет древнеримских времен, похожий на морскую мину, и пока не выяснили, что это (фото)

Таинственный римский артефакт был найден в английском графстве Линкольншир.
Предмет с 12 сторонами обнаружили археологи -любители при раскопках в небольшой деревне на западной границе округа Северный Кестевен графства Линкольншир, Англия. Странная находка, имеющая сходство с морской миной, натолкнула ученых на фантастические гипотезы о том, как эту вещь могли использовать.
Об этом говорится в материале BBC.
Среди версий историк архитектуры и телеведущий доктор Джонатан Фойл выделил несколько основных:
- игрушка, а именно игрушечный кубик с отверстиями разного размера, обозначающими разные числа. Однако такой кубик должен быть меньшего размера, чтобы римским солдатам было удобнее носить его с собой во время походов, отметил доктор Фойл;
- головоломка, в которой игрок должен найти шарик соответствующего отверстию размера. Однако на предмете не указаны цифры, чтобы играть ими в кости, отметил ученый;
- измерительный прибор По его словам, двенадцатигранники могли действительно использовать как измерительный прибор.
"Хотя артефакт и напоминает игрушку, металл, из которого он изготовлен достаточно хрупок и может сломаться. Эти предметы явно хранили", — добавил эксперт.
Доктор Фойл также предположил, что артефакт могли использоваться как вес для рыбалки или устройство, которое используют во время родов для измерения расширения шейки матки.
"Или обычное украшение", — добавил он.
Поэтому пока ученые еще не нашли ответа: чем именно могла бы быть эта странная находка.
Между тем, в IFLScience напомнили, что гробница Тутанхамона стала одним из самых известных археологических открытий прошлого века.
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