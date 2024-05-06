Ученые нашли странный предмет древнеримских времен, похожий на морскую мину, и пока не выяснили, что это (фото)

Предмет с 12 сторонами обнаружили археологи -любители при раскопках в небольшой деревне на западной границе округа Северный Кестевен графства Линкольншир, Англия. Странная находка, имеющая сходство с морской миной, натолкнула ученых на фантастические гипотезы о том, как эту вещь могли использовать.

Об этом говорится в материале BBC.

Среди версий историк архитектуры и телеведущий доктор Джонатан Фойл выделил несколько основных:

игрушка, а именно игрушечный кубик с отверстиями разного размера, обозначающими разные числа. Однако такой кубик должен быть меньшего размера, чтобы римским солдатам было удобнее носить его с собой во время походов, отметил доктор Фойл;

головоломка, в которой игрок должен найти шарик соответствующего отверстию размера. Однако на предмете не указаны цифры, чтобы играть ими в кости, отметил ученый;

измерительный прибор По его словам, двенадцатигранники могли действительно использовать как измерительный прибор.

Этот двенадцатигранник могли использовать в качестве измерительного прибора Фото: NORTON DISNEY HISTORY AND ARCHAEOLOGY GROUP

"Хотя артефакт и напоминает игрушку, металл, из которого он изготовлен достаточно хрупок и может сломаться. Эти предметы явно хранили", — добавил эксперт.

Доктор Фойл также предположил, что артефакт могли использоваться как вес для рыбалки или устройство, которое используют во время родов для измерения расширения шейки матки.

"Или обычное украшение", — добавил он.

Поэтому пока ученые еще не нашли ответа: чем именно могла бы быть эта странная находка.

Между тем, в IFLScience напомнили, что гробница Тутанхамона стала одним из самых известных археологических открытий прошлого века.

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