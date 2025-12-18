Ученые назвали диету, которая помогает в борьбе против рака

Продукты / © www.freepik.com/free-photo

Ученые установили, что люди, перенесшие рак и строго соблюдающие средиземноморскую диету, могут жить дольше. Это доказывает исследование, опубликованное в Европейском журнале сердца.

Об этом пишет Daily Mail.

Детали исследования

Как отмечается, во время длительного наблюдения умерли 269 участников: 141 смерть от рака, 67 с сердечными заболеваниями и 54 с респираторными, цереброваскулярными и нейродегенеративными заболеваниями.

Когда исследователи заменили общий показатель диеты LS7 на отражающий балл, насколько тщательно люди придерживались средиземноморской диеты, преимущества стали более очевидными. Те, чей рацион больше всего напоминал средиземноморский, имели примерно на 15-20 процентов меньший риск умереть во время исследования в зависимости от причины.

Средиземноморская диета ранее была связана с более низким риском сердечных заболеваний и преждевременной смерти среди населения в целом. Это исследование показывает, что его преимущества могут распространяться и на людей, живущих с раком или переживших его. Исследователи обнаружили, что общее состояние сердечно-сосудистой системы, измеренное по полной шкале LS7, было тесно связано с выживанием после рака.

«Участники с „идеальным“ сердечно-сосудистым здоровьем, что определялось как балл по шкале LS7 от 10 до 14, имели на 38 процентов более низкий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто имел „плохое“ сердечно-сосудистое здоровье (бал по шкале и 6 рака, лечения рака, предыдущих сердечно-сосудистых заболеваний и социальных факторов», — говорится в материале.

Анализ показал ступенчатую зависимость: каждое увеличение балла по шкале LS7 на один пункт было связано со снижением смертности от рака на 10 процентов.

«Наше исследование показывает, что шкала, основанная на традиционных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, уже подтвержденных в общей популяции, также может предсказать лучшую выживаемость у людей с онкологическим анамнезом», — сказала Мариалаура Боначчо, первый автор статьи и исследователь отдела эпидемиологии и профилактики.

Полученные данные подтверждают идею о том, что рак и сердечно-сосудистые заболевания имеют общие биологические пути. Ученые называют это гипотезой «общей почвы».

В ходе эксперимента исследователи проанализировали маркеры крови, связанные с воспалением, частотой сердечных сокращений и уровнем витамина D. Вместе эти факторы объяснили более половины наблюдаемой связи между более здоровым образом жизни и низшей смертностью:

воспаление низкой степени составляло почти одну часть связи между сердечно-сосудистым здоровьем и общей выживаемостью;

частота сердечных сокращений в состоянии покоя объясняла около 30 процентов связи, как со смертностью от всех причин, так и от рака;

уровень витамина D также играл значительную роль.

Исследователи также сравнили результаты выживших после рака с результатами более 21 000 участников того же исследования, которые не болели раком. Связь между сердечно-сосудистым здоровьем, связанным с образом жизни, и смертностью была сходной в обеих группах, что свидетельствует о важности тех же факторов риска независимо от истории рака.

Однако авторы подчеркивают, что результаты не доказывают причинно-следственную связь.

«Образ жизни и сердечно-сосудистое состояние оценивались во время первого визита к исследованию, в среднем через 8,4 года после установления диагноза рака, а это значит, что люди с более агрессивным течением заболевания могли не быть включены в исследование», — отмечают ученые.

Несмотря на это, исследователи говорят, что результаты подчеркивают важность диеты, физической активности, отказа от курения и контроля веса в долгосрочном уходе за людьми, перенесшими рак. Они добавляют, что результаты поддерживают более интегрированные подходы к профилактике и дальнейшему наблюдению, связывая лечение рака и сердечно-сосудистое здоровье в пределах растущей области кардиоонкологии.

Реклама

