Ученые назвали три района, которые в этом году накроет невыносимая жара

Эксперты из Китайской академии метеорологических наук составили карты, где показаны три района, которые, скорее всего, будут охвачены рекордной жарой в этом году. Основной причиной невероятной жары называют Эль-Ниньо, которое способствует повышению температуры моря, наблюдающейся в последние несколько лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Результаты исследования показывают, что Бенгальский залив, Филиппины и Карибское море, по всей вероятности, пострадают от рекордной жары до июня этого года. К сожалению, это не значит, что люди, проживающие в других районах планеты окажутся в безопасности.

Команда также обнаружила, что существует 90% вероятность того, что в тот же период произойдет рекордная глобальная средняя приземная температура. Одним из ключевых факторов климатических различий по всему миру называют Эль-Ниньо, что меняет погоду во всем мире и создает еще большее давление на климатическую систему Земли и повышение ее средней глобальной температуры.

Кроме того, в этом году мир может испытать больший риск экстремальных погодных явлений. Например, на Аляске существует риск таяния ледников и вечной мерзлоты, что приведет к повышению моря и потенциальному выходу из-под контроля потепления. В то же время, в Амазонии возникнет повышенный риск возникновения экстремальных лесных пожаров. Также ученые опасаются, что круглогодичные волны тепла станут более интенсивными и опасными — в результате под угрозой окажется больше людей.

Ранее сообщалось, что Земля приближается к критическому порогу, но человечество еще в силах ограничить долгосрочное потепление. Ученые прогнозируют, что 2024 год станет первым в истории, когда средняя температура планеты превысит порог в 1,5°C, если сравнить с доиндустриальным.

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