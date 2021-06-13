Ученые обнаружили изменение основных симптомов COVID-19

В начале пандемии сильный кашель наблюдался у 46% пациентов.

Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов.

Об этом сообщают ученые Королевского колледжа Лондона.

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Сейчас ученые считают наиболее частыми симптомами головную боль, насморк и боль в горле.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения пока считает главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость. Головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, длительный кашель и потерю обоняния и вкуса. Ученые рассказали, что в начале пандемии сильный кашель наблюдался в 46% заразившихся. Но теперь основными стали другие симптомы.

Напомним, Украина вышла на второе место в Европе по смертности от коронавируса. Украина среди стран мира занимает 41 место по количеству новых заражений.

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