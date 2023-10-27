Ученые обнаружили редкую белую акулу-"призрака": как она выглядит (фото)

У нее есть редкая болезнь.

Ученые обнаружили белую акулу-"призрака" с редким заболеванием.

Об этом пишет NTK.

Хищника случайно поймали на крючок рыбаки, занимающиеся ловом камбалы. Они работали в прибрежной зоне Лос-Чимус в Перу и сообщили властям о находке.

На момент поимки акула имела травмы жаберных щелей в результате попадания в сетку в прошлом месяце.

Морское животное было передано в Перуанский институт моря (IMARPE) в Чимботе для прохождения исследований.

Ученые обнаружили, что акула имела лейкизм, что приводит к частичной потере пигментации. Это состояние отличается от альбинизма, являющегося полным отсутствием меланина – вещества в организме, отвечающего за пигментацию волос, глаз и кожи.

Акула с редкой болезнью / Фото: needtoknow.co.uk

У альбиносов часто розовые или красные глаза, но хотя лейкизм часто делает кожу животного белой, она не влияет на цвет глаз.

В IMARPE заявили, что это первый известный случай такого заболевания у акулы в перуанских водах.

Рыба была молодой самкой длиной 89 см. Половая зрелость у самок наступает при достижении ими длины около 220 см.

Хищный вид занимает верхнюю часть трофической пищевой цепи и преимущественно питается другими акулами, скатами, китообразными и морскими львами.

Известно, что широконосые семижаберные акулы охотятся стаями, чтобы поймать большую добычу. Их можно узнать по семи жаберным щелям, поскольку у большинства видов акул их пять.

Напомним, таинственная мумия "русалки" 1900-х годов с когтями, мордой и сединой озадачила ученых. Они продолжили исследование загадочного существа.

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