Ученые обнаружили редкую белую акулу-"призрака": как она выглядит (фото)

У нее есть редкая болезнь.
Ученые обнаружили белую акулу-"призрака" с редким заболеванием.
Об этом пишет NTK.
Хищника случайно поймали на крючок рыбаки, занимающиеся ловом камбалы. Они работали в прибрежной зоне Лос-Чимус в Перу и сообщили властям о находке.
На момент поимки акула имела травмы жаберных щелей в результате попадания в сетку в прошлом месяце.
Морское животное было передано в Перуанский институт моря (IMARPE) в Чимботе для прохождения исследований.
Ученые обнаружили, что акула имела лейкизм, что приводит к частичной потере пигментации. Это состояние отличается от альбинизма, являющегося полным отсутствием меланина – вещества в организме, отвечающего за пигментацию волос, глаз и кожи.
У альбиносов часто розовые или красные глаза, но хотя лейкизм часто делает кожу животного белой, она не влияет на цвет глаз.
В IMARPE заявили, что это первый известный случай такого заболевания у акулы в перуанских водах.
Рыба была молодой самкой длиной 89 см. Половая зрелость у самок наступает при достижении ими длины около 220 см.
Хищный вид занимает верхнюю часть трофической пищевой цепи и преимущественно питается другими акулами, скатами, китообразными и морскими львами.
Известно, что широконосые семижаберные акулы охотятся стаями, чтобы поймать большую добычу. Их можно узнать по семи жаберным щелям, поскольку у большинства видов акул их пять.
Напомним, таинственная мумия "русалки" 1900-х годов с когтями, мордой и сединой озадачила ученых. Они продолжили исследование загадочного существа.
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