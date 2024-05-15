Ученые почти расшифровали тайный язык орангутанов: что они обнаружили — исследование

Трехлетняя охота за закономерностями в реве, вздохах и других звуках, издаваемых индонезийскими орангутанами, выявила "полный спектр" сложных вокализаций, поэтому ученые заявляют, что находятся в шаге от расшифровки секретного языка орангутанов.

Об этом пишет dailymail.

"Этот прорыв произошел сразу после других недавних открытий, еще больше раскрывающих глубину интеллекта человекообразных обезьян, в частности, практики одного орангутанга лечить свои собственные травмы с помощью самостоятельно приготовленной лекарственной травы", — говорится в материале.

В своем исследовании ученые объединили кропотливую работу биологов и ученых-биоакустиков, а также искусственный интеллект. В результате команде под руководством Корнелльского университета за три года удалось обнаружить 1033 разных звука, которые орангутанги издают для общения.

В общей сложности ученые собрали набор данных из 117 записанных "длинных криков", сделанных самцами борнейского орангутанга. Ученые использовали 46 акустических измерений 1033 импульсов, обнаруженных в криках животных. Теперь авторы исследования считают, что эти особенности, по всей вероятности, повышают потенциальную сложность сигнала животных — команда считает, что вскоре им удастся расшифровать то, о чем говорят обезьяны.

Ученые обнаружили "непрерывную градацию звуков по фазам и импульсам". Теперь они считают, что орангутаны способны очень точно модулировать свои голоса. Авторы исследования также предполагают, что "длинные крики" самцов на самом деле могут передавать сложные сообщения находящимся далеко родственникам-приматам.

По словам ведущего автора исследования, доктора Венди Эрб из Центра природоохранной биоакустики Лизы Янг в Корнелли, их работа была направлена на то, чтобы разгадать сложности длинных криков орангутанов, играющих решающую роль в общении на огромных расстояниях в густых тропических лесах.

Что известно о процессе исследования

Специалисты использовали сочетания контролируемых и неконтролируемых аналитических методов. Им удалось определить три разных типа импульсов, которые хорошо различались люди и ИИ:

рев – высокочастотные импульсы;

вздохи – низкочастотные импульсы;

промежуточные – любые импульсы между первыми двумя категориями.

Авторы исследования также подчеркивают, что полученные ими результаты являются "пределом" только в текущей работе, однако в будущем нам удастся узнать о навыках голосового общения обезьян гораздо больше. Команда также считает, что их работа станет основной для последующих исследований, стремящихся расшифровать язык орангутанов и поговорить с ними.

Напомним, недавно специалисты исследовали, как орангутан лечил открытую рану на щеке припаркой из лекарственного растения.

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