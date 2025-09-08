Ученые поражены гигантскими "дверями" в горах: никто не догадывается, как они там появились

Эксперт объяснил происхождение загадочного объекта в Казахстане / © pixabay.com

Исследователи обнаружили массивное «дверное отверстие», спрятанное в отдаленных горах Джунгарского Алатау в Казахстане, вблизи китайской границы.

Об этом говорится в материале t4 со ссылкой на Reddit.

В поисках следов внеземной жизни человечество постоянно заглядывает в космос, но иногда самые удивительные находки ждут Земли.

Недавно интернет-сообщество было впечатлено быстро распространившимся на Reddit видео: группа исследователей стоит перед массивным «дверным проемом», спрятанным в отдаленных горах Джунгарского Алатау в Казахстане, вблизи китайской границы.

Это огромное, идеально сформированное полукруглое образование, достигающее около 12 метров в высоту и ширину, сразу вызвало шквал предположений. Пользователи сети начали сравнивать его с футуристическими порталами из таких фильмов, как «Звездные войны» или «Повелитель колец», предполагая, что это может быть вход в скрытую инопланетную базу или остатки таинственной древней цивилизации.

Однако когда дело доходит до таких сенсационных находок, наука всегда имеет более приземленное объяснение. Геологи сходятся во мнении, что это классический пример парейдолии — явления, когда человеческий мозг распознает знакомые формы в совершенно случайных объектах. Естественные формирования, подобные знаменитой «Председатели Сфинкса» или «квадратной структуры» на Марсе, часто являются результатом тысячелетий влияния ветра и воды на горные породы. В этом случае, «дверное отверстие» — это, вероятно, произведение природы: необычная, но вполне естественная арка, похожая на часто встречающиеся в геологических парках, например в Южной Юте, США.

Профессор Марк Аллен из Даремского университета, исследовавший эти территории, не фиксировал никаких аномальных структур, что подтверждает природное происхождение этого объекта.

Место расположения находки придает этой истории мистический шарм. Вероятно, это часть исторических Джунгарских Ворот — горного перевала, который на протяжении веков был важным путём для завоевателей. С этой землей также связаны легенды о мифической Гиперборее — месте, где, по преданию, жили люди, достигавшие тысячелетнего возраста.

Несмотря на увлекательные истории и фантастические ассоциации, вероятность того, что «гигантские двери» были построены неизвестной цивилизацией, крайне мала. Они являются еще одним доказательством того, как природа, без всякого труда, может создавать невероятные формы, которые способны поражать и побуждать человеческое воображение к самым смелым фантазиям.

