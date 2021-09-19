Ученые предупредили, что новые штаммы коронавируса лучше передаются по воздуху: маска не помешает

Ученые изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса.
Ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший вирус SARS-CoV-2 лучше переносится по воздуху.
Об этом информирует Clinical Infectious Diseases.
По информации специалистов, при "Альфа"-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами: зараженные "Альфа"-штаммом выдыхали в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен еще"уханьский" вариант коронавируса.
При этом эксперты изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса и считают, что новые штаммы эволюционируют и быстрее передаются по воздуху.
Из-за этого плохо прилегающие маски обеспечивают лишь небольшую защиту от вируса. Пока показатели вакцинации в мире не станут более высокими, необходимо продолжать носить плотно прилегающие маски и респираторы.
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