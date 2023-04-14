Ученые предупреждают о катастрофическом землетрясении: его спровоцирует 965-километровая трещина в Тихом океане

В 80 километрах от береговой линии Орегона, на грани падающего разлома, известного как зона субдукции Каскадия, появилось отверстие, извергающее горячую жидкость. 965-километровая трещина в Тихом океане тянется от Северной Калифорнии в Канаду.

Об этом пишет Daily Mail.

Эта геологическая особенность способна вызвать 9-балльное землетрясение в Тихом океане, которое уничтожит города на северо-западе США.

Дыра была обнаружена роботом-водолазом – тогда изображение сонара показали удивительные пузырьки, вздымавшиеся со дна моря. Позже исследователи обнаружили, что жидкость выходила из линии границы плиты и казалась теплее окружающей среды.

Исследователи подробнее изучили находку и выяснили, что пузырьки были не просто метаном, а скорее водой, которая выходила из морского дна, действуя по принципу пожарного шланга. Дальнейшие исследования показали, что эта жидкость была на 16 градусов Фаренгейта теплее, чем окружающая вода, и выходила из зоны субдукции Каскадия, где, как известно, температура варьируется от 300 до 500 градусов Фаренгейта.

В результате ученые предупреждают, что из-за потери этой жидкости в Тихом океане может произойти одно из сильнейших землетрясений в мире.

Зона субдукции Каскадия – это область соприкосновения двух тектонических плит. Понятно, что подобные зоны субдукции, где одна плита скользит по другой, способны вызвать смертоносные и масштабные землетрясения в мире. Одним из ярких примеров является землетрясение Тохоку 2011 года в Японии, которое унесло жизни около 20 тысяч человек.

Напомним, 13 апреля морское землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-западного побережья Канады. Сообщений о повреждениях или пострадавших нет.

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