Мир
572
2 мин

Ученые прогнозируют пандемию, страшнее коронавируса: в США уже умер человек

Смертность от штамма H5N1 достигает 48%, но риск глобальной вспышки пока низкий.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Человечеству может угрожать смертельный вирус

Человечеству может угрожать смертельный вирус / © Associated Press

Вирус птичьего гриппа, циркулирующий среди птиц и млекопитающих, способен мутировать в передаваемую между людьми форму и стать причиной новой пандемии, потенциально опаснее COVID-19.

Об этом пишет Der Spiegel.

У людей нет антител к штамму H5, а вирус уже поражает млекопитающих — ситуация напоминает предшествующую пандемии COVID-19.

Мари-Анн Рамейкс-Вельти, глава Центра респираторных инфекций Института Пастера, не пытается успокаивать: «Пандемия птичьего гриппа будет, вероятно, очень серьезной — возможно, даже хуже той, которую мы пережили».

Ученые боятся: вирус может мутировать, сначала полностью адаптироваться к млекопитающим, а затем начать передаваться от человека к человеку.

H5-вирусы уже заражают млекопитающих (от кошек до выдр). Если мутации будут продолжаться в этом направлении, то переход к человеку вполне возможен. И самая большая проблема для человечества именно в том, что на этот тип вируса у нас отсутствуют антитела. Это делает вирус смертельным даже для молодых и здоровых. Соответственно, летальность от подобной пандемии будет очень высока.

Напомним, в штате Вашингтон скончался житель, заразившийся редким штаммом птичьего гриппа H5N5. До этого этот вариант вируса находили только у животных. По данным медиков, пациент был пожилым человеком и хроническими заболеваниями. Его госпитализировали в начале ноября.

Университет Вашингтона провел анализы и подтвердил у больного штамм H5N5. В ведомстве отметили, что это «первое в мире задокументированное инфицирование этой вариацией вируса у человека».

572
