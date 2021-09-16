Ученые рассказали, сколько необходимо отдыхать, чтобы чувствовать себя счастливым

Ученые рассказали, сколько необходимо отдыхать, чтобы чувствовать себя счастливым

Также эксперты отметили, что длительный отдых — примерно семь часов в день, негативно влияет на психическое здоровье.

Американские ученые из университета Пенсильвании выяснили, сколько времени нужно человеку в среднем, чтобы отдохнуть и чувствовать себя счастливым. Они нашли связь между количеством свободного времени и уровнем счастья людей.

Об этом пишет Science Daily.

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Ученые проанализировали данные более 21,7 тыс. добровольцев, которые рассказывали о том, что они делают в течение суток. Исследователи также просили людей оценить собственный уровень удовлетворенности.

Отмечается, что люди получают удовольствие, отдыхая 3,5 часа ежедневно.

Также эксперты отметили, что длительный отдых — примерно семь часов в день, негативно влияет на психическое здоровье. Однако они установили, что те, кто тратят свой длительный отдых с пользой — на занятия спортом, хобби, встречи с друзьями — тоже счастливы.

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