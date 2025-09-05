Ученые разгадали тайну самого безобразного животного в мире: фото

Обезьяна-носач / © dailymail.co.uk

Тайна «самого безобразного животного в мире» разгадана: учуные выяснили, почему самцы хоботных обезьян или, как их еще называют, носачей, имеют такие большие носы.

Среди животных хоботные обезьяны — один из самых уникальных видов на планете. Их мгновенно узнают по длинным мясистым носам, особенно заметным у самцов. Долгое время считалось, что придаток в форме луковицы служит признаком социального статуса и сексуальных качеств. Но, кроме визуального сигнала доминирования, он также играет решающую роль в голосовой коммуникации, говорят эксперты. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Самцы носачей часто издают громкие, отфильтрованные через носовой проход звуки на большие расстояния, которые могут распространяться на расстояние до 7 километров (4,3 мили) через джунгли Борнео, где они живут.

Исследователи из Университета Осаки провели компьютерную томографию сохранившихся образцов хоботных обезьян, что позволило им создать подробные 3D цифровые модели носовых ходов.

Взрослый половозрелый самец / © dailymail.co.uk

С помощью компьютерного моделирования им удалось выяснить, что чем больше нос, тем ниже частота издаваемых ими звуков.

По словам исследователей, этот акустический сигнал может указывать на то, что самец большой и половозрелый — важные детали, которые должны знать потенциальные партнеры.

«Это исследование, уникальное сотрудничество между зоопарком, занимающимся сохранением редких видов, приматологами и инженерами, дало неожиданные результаты, — говорит профессор Такеши Нишимура, один из авторов исследования. — Мы очень рады, что нам удалось обнаружить связь между физическими характеристиками, голосовой коммуникацией и социальной эволюцией».

Подобно тому, как люди имеют узнаваемые голоса, исследователи считают, что разных частот, излучаемых разными самцами, будет достаточно, чтобы идентифицировать особей по их голосам.

Это может помочь самкам в группе отслеживать, где находится доминантный самец, а другим самцам отслеживать местонахождение потенциальных конкурентов, объяснили они.

Эта хоботная обезьяна имеет относительно небольшой нос / © dailymail.co.uk

А это уже взрослый самец с большим носом / © dailymail.co.uk

В рамках исследования ученые сравнили компьютерную томографию взрослого самца хоботной обезьяны по имени Джака с молодым самцом по имени Нико.

Нос Джаки был заметно больше, и эксперименты показали, что он издавал звуки с более низкочастотными вибрациями.

В рамках исследования команда сравнила компьютерные томограммы взрослого самца хоботной обезьяны по имени Джака и подростка по имени Нико / © dailymail.co.uk

«Наши результаты подтверждают мнение о том, что взрослые самцы развивают внешний нос, чтобы преувеличить сигнал о размере тела для партнерш и незрелых самцов, — пишут ученые в Journal of the Royal Society Interface. — Увеличенный внешний нос может использоваться для преувеличения голосовой индивидуальной идентификации у взрослых самцов хоботных обезьян».

Ранее ученые предполагали, что изгибающийся нос помогает создавать эхо-камеру, которая усиливает обезьяний голос.

Другие исследования показали, что нос может помогать издавать более громкие и более глубокие сигналы, в то время как другие утверждают, что преувеличенная особенность действует как «реклама» для потенциальных партнеров.

Что еще известно о носачах

Несмотря на эволюционные преимущества, связанные с большим носом, маятниковая морда привела к тому, что этот вид обезьян считается одним из самых уродливых животных в мире.

Хоботные обезьяны являются эндемиками джунглей Борнео, они никогда не отходят вдали от рек, прибрежных мангровых зарослей и болот острова.

Носачи живут организованными группами, состоящими из доминантного самца и до семи самок и их потомков.

Самцы хоботных обезьян могут достигать веса 22,5 кг (50 фунтов), хотя самки вырастают лишь до половины этого размера.

Только у самцов развивается хоботный нос, тогда как у самок сохраняется более деликатная мордочка.

