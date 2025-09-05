- Дата публикации
Ученые разгадали тайну самого безобразного животного в мире: фото
То, за что люди прозвали хоботных обезьян, имеющих большие фаллические носы, безобразными, дает им множество преимуществ.
Тайна «самого безобразного животного в мире» разгадана: учуные выяснили, почему самцы хоботных обезьян или, как их еще называют, носачей, имеют такие большие носы.
Среди животных хоботные обезьяны — один из самых уникальных видов на планете. Их мгновенно узнают по длинным мясистым носам, особенно заметным у самцов. Долгое время считалось, что придаток в форме луковицы служит признаком социального статуса и сексуальных качеств. Но, кроме визуального сигнала доминирования, он также играет решающую роль в голосовой коммуникации, говорят эксперты. Об этом говорится в материале Daily Mail.
Самцы носачей часто издают громкие, отфильтрованные через носовой проход звуки на большие расстояния, которые могут распространяться на расстояние до 7 километров (4,3 мили) через джунгли Борнео, где они живут.
Исследователи из Университета Осаки провели компьютерную томографию сохранившихся образцов хоботных обезьян, что позволило им создать подробные 3D цифровые модели носовых ходов.
С помощью компьютерного моделирования им удалось выяснить, что чем больше нос, тем ниже частота издаваемых ими звуков.
По словам исследователей, этот акустический сигнал может указывать на то, что самец большой и половозрелый — важные детали, которые должны знать потенциальные партнеры.
«Это исследование, уникальное сотрудничество между зоопарком, занимающимся сохранением редких видов, приматологами и инженерами, дало неожиданные результаты, — говорит профессор Такеши Нишимура, один из авторов исследования. — Мы очень рады, что нам удалось обнаружить связь между физическими характеристиками, голосовой коммуникацией и социальной эволюцией».
Подобно тому, как люди имеют узнаваемые голоса, исследователи считают, что разных частот, излучаемых разными самцами, будет достаточно, чтобы идентифицировать особей по их голосам.
Это может помочь самкам в группе отслеживать, где находится доминантный самец, а другим самцам отслеживать местонахождение потенциальных конкурентов, объяснили они.
В рамках исследования ученые сравнили компьютерную томографию взрослого самца хоботной обезьяны по имени Джака с молодым самцом по имени Нико.
Нос Джаки был заметно больше, и эксперименты показали, что он издавал звуки с более низкочастотными вибрациями.
«Наши результаты подтверждают мнение о том, что взрослые самцы развивают внешний нос, чтобы преувеличить сигнал о размере тела для партнерш и незрелых самцов, — пишут ученые в Journal of the Royal Society Interface. — Увеличенный внешний нос может использоваться для преувеличения голосовой индивидуальной идентификации у взрослых самцов хоботных обезьян».
Ранее ученые предполагали, что изгибающийся нос помогает создавать эхо-камеру, которая усиливает обезьяний голос.
Другие исследования показали, что нос может помогать издавать более громкие и более глубокие сигналы, в то время как другие утверждают, что преувеличенная особенность действует как «реклама» для потенциальных партнеров.
Что еще известно о носачах
Несмотря на эволюционные преимущества, связанные с большим носом, маятниковая морда привела к тому, что этот вид обезьян считается одним из самых уродливых животных в мире.
Хоботные обезьяны являются эндемиками джунглей Борнео, они никогда не отходят вдали от рек, прибрежных мангровых зарослей и болот острова.
Носачи живут организованными группами, состоящими из доминантного самца и до семи самок и их потомков.
Самцы хоботных обезьян могут достигать веса 22,5 кг (50 фунтов), хотя самки вырастают лишь до половины этого размера.
Только у самцов развивается хоботный нос, тогда как у самок сохраняется более деликатная мордочка.
