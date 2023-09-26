Ученые реконструировали лицо женщины, скончавшейся более 4000 лет назад в Шотландии

Ученые реконструировали лицо женщины, умершей 4200 лет назад. Женщина оставалась похороненной тысячелетиями, пока ее скелет не нашли археологи в карьере на территории современной Шотландии.

Об этом сообщает Live Science.

Что известно о женщине

О "Женщине Верхнего Ларджи", как ее назвали ученые, информации мало. Новая работа показывает, как она могла выглядеть в раннем бронзовом возрасте.

Реконструкцию представили в Музее Килмартина в Шотландии. На ней изображена молодая женщина с темными заплетенными волосами, одетая в наряды из оленьей кожи. Кажется, она смотрит на кого-нибудь поблизости.

Опираясь на анализ скелета и зубов, ученые установили, что, вероятно, женщина умерла в возрасте 20 лет из-за болезни или недоедания. По данным музея, радиоуглеродный анализ показал, что она жила между 1500 и 2200 годами до нашей эры в период раннего бронзового века. Изучение различных изотопов или версий стронция и кислорода в ее останках позволило предположить, что она выросла в Шотландии, но команде не удалось получить ее ДНК, поэтому цвет ее кожи и волос неизвестен.

Для реконструкции женщины из Верхнего Ларджи ее череп отсканировали с помощью компьютерной томографии (КТ), затем напечатали на 3D-принтере в Шотландии.

Останки женщины были перезахоронены в том же положении и ориентации, в которой она, вероятно, была похоронена 4000 лет назад.

Ранее ученые отмечали, что к 2025 году Земля может измениться до неузнаваемости. Так, согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН существует высокая вероятность повышения температуры до 2100 года на 2,7 градуса. Последствия будут катастрофическими.

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