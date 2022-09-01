Ученые случайно обнаружили ранее неизвестную картину Ван Гога

Во время недавнего исследования британские ученые воспроизвели скрытый портрет двух обнаженных борющихся мужчин, нарисованных легендарным голландским художником Винсентом Ван Гогом через 135 лет после его создания.

Обнаруженное произведение находилось под слоем другого произведения художника — цветочной картины. Ван Гог повторно использовал холст.

Об этом пишет Express.

Во время проекта, который длился 5 месяцев, нейробиолог Энтони Бурашед и физик Джордж Канн воспроизвели картину в полном цвете с помощью трехмерных текстурированных мазков.

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"Изображение борцов нарисовано под "Натюрмортом с луговыми цветами и розами", созданным в 1886-1887 годах маслом на холсте размером 10х80", — сказали эксперты.

Ученым неизвестно, почему Ван Гог закрасил двух борцов, поскольку художники обычно повторно используют полотно для экономии средств или потому, что они недовольны результатом.

Пока картина находится в голландском музее Креллер-Мюллер.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

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