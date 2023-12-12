Ученые сняли редчайшего дельфина с "большими пальцами": как он выглядит (фото)

В июле в 2023 году в Коринфском заливе был замечен дельфин с деформированными пловцами, похожими на большие пальцы. По мнению экспертов, он, вероятно, приобрел генетический дефект во время развития в утробе матери.

Об этом пишет livescience.com.

Исследователи из Института исследования китообразных Пелагоса дважды заметили дельфина этим летом во время исследований с лодки у берегов Греции. Несмотря на необычный внешний вид пловцов, животное "плавало, прыгало и играло" с другими дельфинами, рассказал Александрос Францис, научный координатор и президент Центра исследований китообразных Пелагос.

"Это было впервые, когда мы увидели эту удивительную морфологию пловцов за 30 лет исследований в открытом море, а также в исследованиях, наблюдая за всеми выброшенными на берег дельфинами вдоль побережья Греции в течение 30 лет", — отметил он и добавил, что это был полосатый дельфин.

Дельфин с "большими пальцами" / Фото: Alexandros Frantzis/Pelagos Cetacean Research Institute

Необычный пловец "в общем не похож на болезнь", сказал Францис. По его словам, это может быть "выражение некоторых редких и "неправильных" генов", возникших вследствие постоянного скрещивания.

Лиза Купер, доцент кафедры анатомии и нейробиологии млекопитающих в Медицинском университете Северо-Восточного Огайо, согласна, что дефект дельфина, вероятно, коренится в его генах: "Я никогда не видела пловцов китообразного такой формы. Учитывая, что дефект наблюдается как в левом, так и в правом плавнике, это, вероятно, результат измененной генетической программы, формирующей плавники во время развития".

Дельфин с "большими пальцами" / Фото: Alexandros Frantzis/Pelagos Cetacean Research Institute

У китообразных — группы морских млекопитающих, которые включают киты, дельфины и морские свиньи — развились отдельные передние конечности с большим количеством фаланг или костей пальцев по сравнению с другими млекопитающими. Эти кости организованы в человеческие "руки", уложенные в плавники из мягких тканей, говорит Бруна Фарина, аспирантка, специализирующаяся на палеобиологии и макроэволюции во Фрибургском Университете в Швейцарии.

Это означает, что дельфины имеют большие пальцы, хотя они не так заметны, как у нас, и скрыты пловцами, отметила Фарина.

В отличие от людей, чьи пальцы в утробе матери сливаются и клетки которых отмирают еще до нашего рождения, клетки накапливаются вокруг костей передних конечностей дельфинов, образуя ласты, говорит Купер. "Обычно у дельфинов пальцы развиваются внутри плавников, и клетки между пальцами не отмирают", – сказала она.

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Но у дельфина, сфотографированного в Коринфском заливе, похоже, отсутствуют пальцы и часть тканей, обычно их покрывающих. "Мне кажется, что клетки, которые обычно образовывали эквивалент нашего указательного и среднего пальцев, отмерли в результате странного события, когда пловец формировался, когда дельфин еще находился в утробе матери", — сказала Купер.

Однако большой и четвертый пальцы дельфина остались. "Большой палец в форме крючка может иметь внутри кость, но он, безусловно, не подвижен", — отметила Купер, добавив, что "у ни одного китообразного нет подвижных больших пальцев".

Напомним, турист пытался вывезти трех животных, привязав их к трусам. Охранники международного аэропорта Бангкока были озадачены, когда заметили, что в области паха у мужчины что-то раскачивается.

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