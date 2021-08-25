Ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19

У вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.
Людям, которые не вакцинированным от коронавируса, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным, чем тем, кто прошел вакцинацию.
Об этом информирует Axios со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Также у вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.
Такие данные были получены CDC при анализе эпидемиологической ситуации за конец июля в округе Лос-Анджелес, что в штате Калифорния.
Ученые подсчитали, что 25% случаев заражений в округе, зафиксированных в период с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Также 71% зараженных был не вакцинирован, а 3% не закончили курс вакцинации. Но эффективность вакцинации несколько сократилась в связи с циркулированием опасного штамма коронавируса "Дельта" - вне зависимости от времени вакцинации эффективность защиты вакцин сократилась до 66%.
Ранее также были обнародованы предварительные данные изучения результативности вакцин: оказалось, что из-за мутаций коронавируса уровень защиты упал с 92% в начале мая до примерно 80% к концу июля.
Напомним:
- Австрия бесплатно предоставит Украине 500 тыс доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Первые 250 тысяч доз прибыли в Украину 23 августа. Другую половину доставят осенью.
- Также Украина первой получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.