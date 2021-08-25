Ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19

Ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19

У вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.

Людям, которые не вакцинированным от коронавируса, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным, чем тем, кто прошел вакцинацию.

Об этом информирует Axios со ссылкой на исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Также у вакцинированных в пять раз меньше вероятность заразиться коронавирусом, чем у непривитых.

Такие данные были получены CDC при анализе эпидемиологической ситуации за конец июля в округе Лос-Анджелес, что в штате Калифорния.

Ученые подсчитали, что 25% случаев заражений в округе, зафиксированных в период с 1 мая по 25 июля, пришлись на вакцинированных жителей США. Также 71% зараженных был не вакцинирован, а 3% не закончили курс вакцинации. Но эффективность вакцинации несколько сократилась в связи с циркулированием опасного штамма коронавируса "Дельта" - вне зависимости от времени вакцинации эффективность защиты вакцин сократилась до 66%.

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Ранее также были обнародованы предварительные данные изучения результативности вакцин: оказалось, что из-за мутаций коронавируса уровень защиты упал с 92% в начале мая до примерно 80% к концу июля.

Напомним:

Австрия бесплатно предоставит Украине 500 тыс доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Первые 250 тысяч доз прибыли в Украину 23 августа. Другую половину доставят осенью.

от коронавируса AstraZeneca. Первые 250 тысяч доз прибыли в Украину 23 августа. Другую половину доставят осенью. Также Украина первой получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.

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