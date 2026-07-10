- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые вошли в скрытую пещеру и обнаружили 80 призрачных существ из ранее неизвестного рода (фото)
В пещере Австралии нашли более 80 загадочных существ, живущих в полной темноте и имеющих анатомию, ранее не фиксированную учеными.
В отдаленной известняковой пещере на севере Австралии международная группа ученых обнаружила более 80 полупрозрачных ракообразных, относящихся к неизвестному ранее роду. Новый вид получил название Megabathynella totemensis, а его необычное строение помогает выживать в полной темноте подземного мира.
Результаты исследования были опубликованы в журнале European Journal of Taxonomy.
Первое открытие такого вида в австралийской пещере
Новых жителей подземелья обнаружили в пещере Totem Pole Cave, входящей в карстовую систему Пунгалина в Северной территории Австралии. Образцы собирали в неглубоких водоемах, образовавшихся внутри пещеры.
Всего исследователи обнаружили более 80 особей, каждая из которых имела длину почти 6 миллиметров. Для представителей ряда Bathynellacea это считается огромным размером.
По словам авторов работы, это первый случай, когда представителей этой группы ракообразных обнаружили именно в австралийской пещере.
Чем новый вид удивил ученых
В ходе анализа исследователи выяснили, что найденные организмы не принадлежат ни к одному из уже известных родов Parabathynellidae.
Самой заметной особенностью стало количество коготков.
Если большинство родственных видов имеют семь коготков, то Megabathynella totemensis — до одиннадцати, то есть примерно на 57% больше.
Именно эта анатомическая особенность явилась основанием для создания нового рода.
Название Megabathynella происходит от греческого слова megas («большой»), а totemensis — от названия пещеры Totem Pole Cave, где был найден новый вид.
Жизнь в полной темноте
Представители Bathynellacea являются крошечными слепыми ракообразными, обитающими в подземных водах, пещерах и водоносных горизонтах.
Новый вид имеет характерные признаки жизни без солнечного света.
Его тело практически прозрачно, ведь в условиях постоянной тьмы пигментация со временем теряет любое биологическое значение.
Под микроскопом ученые обнаружили сегментированное тело, большие шипы, зубцы и необычное строение конечностей, которые используются для плавания и питания.
Репродуктивный орган самцов имеет строение, которое ранее не встречалось ни у одного представителя этой семьи.
Почему открытие важно
По словам исследователей, открытие подтверждает, что пещеры Австралии до сих пор остаются недостаточно изученными.
Ранее крупные представители Bathynellacea находились в подземных водоносных горизонтах Западной Австралии и Квинсленда, однако в пещерах страны их никогда не обнаруживали.
Ученые предполагают, что дальнейшие исследования карстовых систем могут привести к открытию новых неизвестных видов, годами остававшихся незамеченными буквально «на виду».