Ученые вошли в скрытую пещеру и обнаружили 80 призрачных существ из ранее неизвестного рода (фото)

Пещера / © Associated Press

Реклама

В отдаленной известняковой пещере на севере Австралии международная группа ученых обнаружила более 80 полупрозрачных ракообразных, относящихся к неизвестному ранее роду. Новый вид получил название Megabathynella totemensis, а его необычное строение помогает выживать в полной темноте подземного мира.

Результаты исследования были опубликованы в журнале European Journal of Taxonomy.

Первое открытие такого вида в австралийской пещере

Новых жителей подземелья обнаружили в пещере Totem Pole Cave, входящей в карстовую систему Пунгалина в Северной территории Австралии. Образцы собирали в неглубоких водоемах, образовавшихся внутри пещеры.

Реклама

Всего исследователи обнаружили более 80 особей, каждая из которых имела длину почти 6 миллиметров. Для представителей ряда Bathynellacea это считается огромным размером.

По словам авторов работы, это первый случай, когда представителей этой группы ракообразных обнаружили именно в австралийской пещере.

Сохраненный экземпляр Megabathynella totemensis. Авторство: Европейский журнал таксономии. Фото dailygalaxy

Чем новый вид удивил ученых

В ходе анализа исследователи выяснили, что найденные организмы не принадлежат ни к одному из уже известных родов Parabathynellidae.

Самой заметной особенностью стало количество коготков.

Реклама

Если большинство родственных видов имеют семь коготков, то Megabathynella totemensis — до одиннадцати, то есть примерно на 57% больше.

Именно эта анатомическая особенность явилась основанием для создания нового рода.

Название Megabathynella происходит от греческого слова megas («большой»), а totemensis — от названия пещеры Totem Pole Cave, где был найден новый вид.

Микроскопические фотографии анатомических деталей голотипа самца Megabathynella totemensis. Фото dailygalaxy

Жизнь в полной темноте

Представители Bathynellacea являются крошечными слепыми ракообразными, обитающими в подземных водах, пещерах и водоносных горизонтах.

Реклама

Новый вид имеет характерные признаки жизни без солнечного света.

Его тело практически прозрачно, ведь в условиях постоянной тьмы пигментация со временем теряет любое биологическое значение.

Под микроскопом ученые обнаружили сегментированное тело, большие шипы, зубцы и необычное строение конечностей, которые используются для плавания и питания.

Репродуктивный орган самцов имеет строение, которое ранее не встречалось ни у одного представителя этой семьи.

Реклама

Почему открытие важно

По словам исследователей, открытие подтверждает, что пещеры Австралии до сих пор остаются недостаточно изученными.

Ранее крупные представители Bathynellacea находились в подземных водоносных горизонтах Западной Австралии и Квинсленда, однако в пещерах страны их никогда не обнаруживали.

Ученые предполагают, что дальнейшие исследования карстовых систем могут привести к открытию новых неизвестных видов, годами остававшихся незамеченными буквально «на виду».

Новости партнеров