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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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Ученые вошли в скрытую пещеру и обнаружили 80 призрачных существ из ранее неизвестного рода (фото)

В пещере Австралии нашли более 80 загадочных существ, живущих в полной темноте и имеющих анатомию, ранее не фиксированную учеными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ученые вошли в скрытую пещеру и обнаружили 80 призрачных существ из ранее неизвестного рода (фото)

Пещера / © Associated Press

В отдаленной известняковой пещере на севере Австралии международная группа ученых обнаружила более 80 полупрозрачных ракообразных, относящихся к неизвестному ранее роду. Новый вид получил название Megabathynella totemensis, а его необычное строение помогает выживать в полной темноте подземного мира.

Результаты исследования были опубликованы в журнале European Journal of Taxonomy.

Первое открытие такого вида в австралийской пещере

Новых жителей подземелья обнаружили в пещере Totem Pole Cave, входящей в карстовую систему Пунгалина в Северной территории Австралии. Образцы собирали в неглубоких водоемах, образовавшихся внутри пещеры.

Всего исследователи обнаружили более 80 особей, каждая из которых имела длину почти 6 миллиметров. Для представителей ряда Bathynellacea это считается огромным размером.

По словам авторов работы, это первый случай, когда представителей этой группы ракообразных обнаружили именно в австралийской пещере.

Сохраненный экземпляр Megabathynella totemensis. Авторство: Европейский журнал таксономии. Фото dailygalaxy

Сохраненный экземпляр Megabathynella totemensis. Авторство: Европейский журнал таксономии. Фото dailygalaxy

Чем новый вид удивил ученых

В ходе анализа исследователи выяснили, что найденные организмы не принадлежат ни к одному из уже известных родов Parabathynellidae.

Самой заметной особенностью стало количество коготков.

Если большинство родственных видов имеют семь коготков, то Megabathynella totemensis — до одиннадцати, то есть примерно на 57% больше.

Именно эта анатомическая особенность явилась основанием для создания нового рода.

Название Megabathynella происходит от греческого слова megas («большой»), а totemensis — от названия пещеры Totem Pole Cave, где был найден новый вид.

Микроскопические фотографии анатомических деталей голотипа самца Megabathynella totemensis. Фото dailygalaxy

Микроскопические фотографии анатомических деталей голотипа самца Megabathynella totemensis. Фото dailygalaxy

Жизнь в полной темноте

Представители Bathynellacea являются крошечными слепыми ракообразными, обитающими в подземных водах, пещерах и водоносных горизонтах.

Новый вид имеет характерные признаки жизни без солнечного света.

Его тело практически прозрачно, ведь в условиях постоянной тьмы пигментация со временем теряет любое биологическое значение.

Под микроскопом ученые обнаружили сегментированное тело, большие шипы, зубцы и необычное строение конечностей, которые используются для плавания и питания.

Репродуктивный орган самцов имеет строение, которое ранее не встречалось ни у одного представителя этой семьи.

Почему открытие важно

По словам исследователей, открытие подтверждает, что пещеры Австралии до сих пор остаются недостаточно изученными.

Ранее крупные представители Bathynellacea находились в подземных водоносных горизонтах Западной Австралии и Квинсленда, однако в пещерах страны их никогда не обнаруживали.

Ученые предполагают, что дальнейшие исследования карстовых систем могут привести к открытию новых неизвестных видов, годами остававшихся незамеченными буквально «на виду».

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Дата публикации
Количество просмотров
470
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