Ученые возродили древние "вирусы-зомби", веками замороженные подо льдом озер Сибири

Специалисты предупреждают, что "на свободу могут выйти" и более древние вирусы.

Команда медицинских работников из Университета Экс-Марселя (Франция) обнаружила древние "пандоравирусы" (Pandoravirus yedoma) в тающей вечной мерзлоте в Сибири в России.

Об этом написали в Science Alert reported, а также ряд СМИ.

Из-за глобального потепления огромные слои вечной мерзлоты тают, высвобождая материал, годами находившийся в ледяной ловушке. Это включает в себя множество микробов, которые в некоторых случаях находились в покое сотни тысячелетий.

Scientists warn long-frozen 'zombie virus' is 'public health threat' amid thaw https://t.co/yxke1wM7US pic.twitter.com/d3cjaBhbCu — New York Post (@nypost) November 28, 2022

Чтобы изучить новые микробы, ученые возродили ряд этих "вирусов-зомби" из сибирской вечной мерзлоты, включая одного, которому, как считают, почти 50 000 лет — рекордный возраст для возвращающегося в состояние замороженного вируса, способного инфицировать другие организмы.

Пандора-вирус, nypost.com

Вирус обнаружили под дном озера в Якутии, где он хранился в течение долгих лет.

Профессор Жан-Мишель Клавери, руководивший революционным исследованием, сделал строгое предупреждение медицинским органам в первом значительном обновлении "живых" вирусов в вечной мерзлоте с 2015 года.

«Реанимационные вирусы являются потенциальной угрозой для здоровья человека. Необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы оценить опасность этих инфекционных агентов. Одна четверть Северного полушария покрыта постоянно мерзлой почвой, которую называют вечной мерзлотой. до миллиона лет, большинство из которых разлагаются на углекислый газ и метан, еще больше усиливая парниковый эффект", — отметил исследователь.

Зачем ученые возродили вирус

Специалисты имели целью изучить новые микробы, поэтому возродили ряд этих "зомби-вирусов" из сибирской вечной мерзлоты, включая одного, который, как считают, имеет почти 50 000 лет.

"Это рекордный возраст для замороженного вируса, который возвращается в состояние, способное инфицировать другие организмы", — отмечают специалисты.

Недавно размороженный вирус может быть только верхушкой эпидемиологического айсберга, поскольку, вероятно, еще предстоит выявить другие вирусы, которые находятся в спящем режиме. Если авторы действительно выделяют живые вирусы из древней вечной мерзлоты, то вполне вероятно, что даже меньшие, более простые вирусы млекопитающих также выживут в замороженном состоянии на протяжении многих веков.

Размороженный вирус — один из 13, о которых ученые изложили информацию в новом исследовании. Исследователи установили, что каждый из них отличается от всех других известных вирусов по своему геному.

В то время как вирус-рекордсмен был найден под озером, другие "находки" ученые совершили в шерсти мамонта и кишках сибирского волка — все похоронены под вечной мерзлотой. Используя живые культуры одноклеточных амеб, команда доказала, что вирусы все еще обладают потенциалом быть инфекционными патогенами.

Мы также видим огромное количество бактерий, которые попадают в окружающую среду, когда мир нагревается, но, учитывая имеющиеся в нашем распоряжении антибиотики, можно утверждать, что они окажутся менее угрожающими. Новый вирус, как и SARS-CoV-2, может быть намного более проблематичным для общественного здоровья, особенно потому, что Арктика становится более обитаемой», — отметили исследователи.

Напомним, в течение 2022-2023 годов в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа. Кроме этого, будет циркулировать и коронавирус.

Читайте также: