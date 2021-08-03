Ученые выяснили, что убеждает людей не вакцинироваться против COVID-19

Ученые выяснили, что убеждает людей не вакцинироваться против COVID-19

Многие опрошенные заявили, что якобы их позиция основывается на собственном опыте или опыте знакомых.

Польские исследователи узнали, какой определяющий фактор стоит за убежденностью людей не вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Работа опубликована в журнале Social Psychological Bulletin, пишет "Укринформ".

Так, специалисты из университетов Ягеллонского, а также социальных и гуманитарных наук (Польша) изучили литературу об отношении людей к вакцинации. На втором этапе исследователи провели онлайн-опрос 492 респондентов, проживающих в Польше и сомневаются в том, стоит ли проходить вакцинацию, или даже выступают против.

Отмечается, что многие опрошенные заявили, что якобы их позиция основывается на собственном опыте или опыте знакомых. Но объяснение опрашиваемые давали достаточно туманны: одни говорили, что не помнят источник подобной информации, другие связывали вакцинацию с аутизмом у детей, но при этом трудно было назвать четкие доказательства подобной корреляции.

Специалисты объяснили это явление склонностью запоминать негативную информацию, даже если и была просто прочитана в социальных сетях или подозрительных сайтах.

Известно и то, что люди вообще любят искать подтверждения своим мыслям и избегать альтернативного взгляда на вещи. Получая такую информацию, человек забывает, как узнал о ней, и часто путает с личным опытом или опытом близких и знакомых.

Таким образом, ранее существовавший скептицизм относительно вакцин усиливается под влиянием какой-либо информации, которая подтверждала бы эти мысли, независимо от надежности источника. При этом противники прививок верят в их эффективность и даже неоднозначно воспринимают сообщения о побочных эффектах вакцин. Напомним По состоянию на 3 августа 2021 в Украине от коронавируса уже привито 5 757 944 человека. 125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы — 54 817 человек.

человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы — 54 817 человек. Министерство здравоохранения будет рассматривать ослабление ограничений для вакцинированного населения в случае возможной вспышки COVID-19 и введение локдауну. Быстро и мобильно: в Кропивницком вакцинируют прямо в автобусе

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