Ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце: опасно ли это для человечества

Ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце: опасно ли это для человечества

Подобное, говорят ученые, произошло впервые за 4 года.

Сверхмощную вспышку на Солнце зафиксировали ученые.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Это явление на звезде назвали Вспышка класса Х. Подобное, говорят ученые, произошло впервые за четыре года. Пик активности Солнца ученые обозначают латинскими буквами, в зависимости от силы излучения. Буква Х означает самую мощьную рентгеновскую вспышку.

По словам американского астронома, солнечное пятно, повлекшее эту вспышку, появилась внезапно. Однако человечество от этого явления не пострадает. Солнечное пятно было на краю небесного светила, поэтому выбросы вредных веществ не добрались до Земли.

Новости мира: ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце

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