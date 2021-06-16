Ученые заявили, что коронавирус добрался до США за несколько недель до официальных сообщений: исследование

Официально первый случай COVID-19 в США датируют 19 января 2020 года.

Новое исследование американского Национального института здравоохранения (NIH) свидетельствует о том, что COVID-19 появился в США в декабря 2019 года — за несколько недель до официальных сообщений о первых больных.

Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное 15 июня в журнале Clinical Infectious Diseases, сообщает ABC News.

Ученые проанализировали более 24 тысяч образцов крови, собранных по всей стране в течение первых трех месяцев 2020 года.

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Исследователи искали в крови антитела, которые могут свидетельствовать о коронавирусной инфекции и проявляются уже через две недели после заражения.

Отмечается, что семь участников исследования, в том числе трое людей из Иллинойса и по одному из Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсина заразились раньше, чем в их штатах сообщили о первых случаях COVID-19.

По словам доцента Школы общественного здоровья Джона Хопкинса Блумберга Кэри Альтхофф, один из больных в Иллинойсе заразился еще до Рождества.

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Официально первым больным коронавирусом в США стал житель штата Вашингтон, который вернулся из Уханя 15 января и обратился за помощью в клинику 19 января 2020 года.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщал, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении в ноябре 2019 года, за месяц до начала пандемии COVID-19. Однако в Китае эту информацию опровергли.

В США ранее заявляли об "основаниях полагать", что китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заразились коронавирусной инфекцией за несколько месяцев до начала пандемии COVID-19.

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