Ученый из Нидерландов хочет зачать ребенка в космосе: возможно ли это

Опыты сначала планируют провести на мышах, а через шесть лет – с человеческим эмбрионом.

Нидерландец, занимающийся исследованием секса в космическом пространстве, планирует зачать ребенка в космосе.

Об этом пишет российский BILD.

Как стало известно, 48-летний основатель компании Spaceborn United Эгберт Эдельбрюк, занимающийся исследованиями секса в космическом пространстве, задался целью организовать зачатие и рождение в невесомости.

"Если вы хотите автономные населенные пункты за пределами Земли, чтобы они действительно были автономными, нужно решать репродуктивную проблему", – сказал ученый.

По его словам, сложность космического секса состоит в том, что все жидкости в организме двигаются вверх, а не вниз. Кроме того, в космосе высок уровень радиации.

Поэтому Spaceborn United хочет поначалу провести эксперимент на мышах. В настоящее время исследования проводятся в лаборатории низкой гравитации на Земле. В конце 2024 там начнут работать с размножением мышей, а примерно через пять-шесть лет — с человеческим эмбрионом. Ученые хотят зачать его в космосе с помощью специального аппарата для смешивания клеток, затем заморозить и вернуть на Землю, после чего пересадить женщину.

Напомним, что женщина выгнала из дома свою беременную 17-летнюю дочь и озадачила причиной.