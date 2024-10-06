Ученый пытался остановить преждевременное старение и умер в 28 лет: как он выглядел (фото)

Только за день до смерти он был награжден журналистской премией Паоло Рицци в Венеции.

Итальянский ученый Сэмми Бассо, изучавший редкую болезнь прогерия, вызывающий преждевременное старение, от которой он сам страдал, умер в возрасте 28 лет.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Ассоциации, которую он учредил для повышения осведомленности о прогерии и сбора средств на научные цели.

“Сэмми Бассо не стало внезапно после празднования дня в окружении благосклонности тех, кто его любил. Мы благодарны за честь разделить с ним часть нашего путешествия. Он научил нас тому, ято хотя жизненные препятствия иногда кажутся непреодолимыми, стоит прожить по полной”, — говорится в сообщении.

Как сообщает итальянское издание tgcom24, Бассо внезапно скончался в субботу вечером во время обеда в ресторане в городе Асоло (провинция Тревизо), спустя несколько дней после возвращения из поездки в Китай. Попытка реанимировать его оказалась тщетной.

Только за день до смерти он был награжден журналистской премией Паоло Рицци в Венеции.

Что известно о Сэмми Бассо

Родился Сэмми Бассо в 1995 году в Скио на севере Италии. В возрасте двух лет ему диагностировали прогерию Хатчинсона-Гилфорда, чрезвычайно редкое генетическое заболевание, вызывающее преждевременное и ускоренное старение и поражающее лишь 1 из 20 миллионов человек.

Сэмми Бассо посвятил свою жизнь исследованию синдрома, который у него диагностировали, окончив в 2018 году факультет естественных наук Университета Падуи и защитив диссертацию о возможных методах лечения для замедления развития болезни.

В 2005 году вместе с родителями, но по собственной инициативе, хотя был еще ребенком, он основал Итальянскую ассоциацию прогерии Сэмми Бассо с целью поддержки исследований и сбора средств для научных исследований.

Сэмми Бассо посвятил свою жизнь исследованию синдрома преждевременного старения / Фото: из соцсетей

Бассо получил международную популярность благодаря своим многочисленным появлениям в СМИ, повышая осведомленность общественности о своем синдроме, и снялся в популярном документальном фильме National Geographic о путешествии по Соединенным Штатам.

Напомним, "страшнейший бодибилдер мира" из Беларуси, известный своим экстремальным телосложением, умер в возрасте 36 лет.

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