Учитель частной школы воспользовался отключенными камерами наблюдения и надругался над 5-летней ученицей

В Индии в Кукше учителя частной школы обвиняют в надругательстве над 5-летней ученицей. Семья девочки подала жалобу после инцидента, что привело к задержанию учителя. Возле отделения полиции вспыхнули протесты, а на сегодня объявлена забастовка в селе.

Об этом пишет издание Bhaskar English.

Инцидент произошел в четверг в селе Танда, блок Багх. Девочка плакала всю ночь, а утром в пятницу, когда семья спросила, рассказала о злоупотреблениях.

Семья сразу обратилась в полицию Танда и подала заявление (FIR). Полиция задержала подозреваемого учителя Сатйендру Тьяги, жителя Шеопура, и взяла его под стражу. Продолжается оформление документов и расследование.

Поздно вечером в пятницу большое количество женщин вместе с семьей девочки собралась возле отделения полиции Танда. Они окружили здание и требовали, чтобы подозреваемого вывели. Крики и лозунги продолжались до около 23:00. Протест завершился только после вмешательства полиции.

Сегодня в Танда объявлена забастовка в знак протеста против инцидента. В 12:00 состоится молчаливое шествие для повышения осведомленности.

Члены семьи сообщили, что медицинское обследование в частной больнице подтвердило факт домогательства. Также они утверждают, что установленные в школе камеры наблюдения не работали, и руководство школы их не ремонтировало и не заменяло.

Старший офицер полиции Кукши Сунил Гупта подтвердил, что учитель идентифицирован и взят под стражу. Он добавил, что дальнейшие действия продолжаются, а следствие по делу продолжается.

