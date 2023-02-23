Учитель изнасиловал 12-летнюю девочку и инсценировал собственную смерть: как разоблачили преступника

В Индии в штате Бихар 39-летний учитель изнасиловал 12-летнюю девочку. Чтобы избежать ответственности мужчина инсценировал собственные похороны, однако мать жертвы разоблачила его обман.

Об этом пишет BBC.

39-летний учитель Нираджу Моди изнасиловал 12-летнюю девочку на поле сахарного тростника. Дело в том, что в Индии в бедных селах нет туалетов, а потому ребенок пошел на поле справить нужду и стал жертвой своего же учителя. Он пригрозил девочке, что снял видео полового акта и опубликует его, если ребенок кому-то об этом расскажет. Девочка наконец решила признаться о насилии своей матери, а она обратилась в правоохранительные органы.

Впоследствии отец 39-летнего учителя заявил, что подозреваемый скончался от "болезни". Для этого он сфальсифицировал документ о смерти и принес его в суд. Из-за смерти фигуранта дела расследования решили завершить.

Однако мать девочки, хотя она была и очень бедна, однако решила, что семья насильника лжет о его смерти, а потому решила добиться правды. В отдаленных селах Индии, где произошло преступление, член семьи умершего должен предоставить свой уникальный биометрический идентификационный номер и получить подписи пяти жителей села, удостоверяющих смерть.

Мать девочки решила расспросить в селе о том, действительно ли умер 39-летний учитель, однако этого никто не смог подтвердить.

"Наши села крепко сплочены. Каждый знает всех. Смерть никогда не бывает незамеченной или баснословной", — говорит адвокат жертвы Джай Каран Гупта.

Отец мужчины отрицал, что его сын жив и заявил, что он совершил кремацию его тела на берегу реки. Это он подтверждал квитанциями из якобы организации похорон и фото.

Фото: BBC

После своих сомнений мать потерпевшей снова обратилась в суд с просьбой возобновить дело, однако там потребовали от него доказательств, что мужчина жив. Тогда женщина пошла в сельский совет, где жил нападающий. Местные депутаты начали расспрашивать у людей, слышали ли они что-нибудь о смерти учителя. Однако оказалось, что в селе не было таких, кто хоть что-нибудь знал об этом. Тогда следователи усомнились в том, что подозреваемый умер и аннулировали его свидетельство о смерти.

После этого полиция арестовала отца подозреваемого, поскольку он лгал суду. Сам Нираджу Моди пришел в суд после 9 месяцев со дня своей смерти. В январе 2023 года суд признал учителя виновным в изнасиловании девочки и приговорил его к 14 годам заключения. Он присудил потерпевшей компенсацию в размере 300 000 рупий (3628 долларов США). Отцу мужчины грозит до 7 лет лишения свободы за подделку документов.

Фото: BBC

Семья девочки в Индии живет в нищете, в их доме даже нет окон. Отец семейства работает в 1700 километрах от дома. После насилия девочка отказалась ходить в школу из-за пережитого, она живет в своей темной комнате. Уже 4 года она не посещает учебные заведения, а учебники семья продала.

"Ее школьная жизнь закончилась. Я слишком боюсь, чтобы разрешить ей пойти в школу. Надеюсь, мы сможем ее женить", — сказала ее мать.

Женщина также радуется, что она, несмотря на все сложности, смогла добиться того, что обидчика ее дочери наказали.

Напомним, житель Львовщины годами насиловал девочку. Муж проживал в одном доме вместе с родным братом, его сожительницей и ее детьми. Детей часто оставляли за ним ухаживать, а он, пользуясь отсутствием взрослых, систематически насиловал одну из девочек.

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