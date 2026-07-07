Учитель на уроке заявил, что рад тому, что "Путин убивает украинцев": всё закончилось неожиданно

В Великобритании наказали учителя за высказывания об украинцах / © Freepik

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В Великобритании учитель заявил ученикам, что «украинцы — нацисты», а «геи и трансгендеры — психически больные». После скандала ему запретили преподавать.

Об этом пишет британское издание dailymail.com.

60-летний Уильям Гарвуд в ходе расследования по делу о нарушении служебной дисциплины заявил, что имеет «право на свои религиозные убеждения в исламе и на философские убеждения, касающиеся антинацизма».

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Эти высказывания учитель сделал во время урока истории для учеников 11-го класса, всего через несколько дней после начала работы в католической частной академии Сент-Мэри в Менстоне (Западный Йоркшир), когда один из учеников спросил его: «Бывают ли справедливые войны?», на что он ответил: «Да».

Как стало известно комиссии Агентства по регулированию образования (TRA), он заявил классу, что «радуется» тому, что президент России Владимир Путин убивает «сатанинских нацистов» в Украине, а также что миром правят миллиардеры, которые создали «злых украинцев».

Как стало известно, во время того же урока учитель также высказал мнение о том, что «геи и трансгендеры — психически больные» и что «миллиардеры являются причиной появления трансгендеров, они печатают это в СМИ и влияют на людей».

Гарвуд заявил, что он не высказывал своего мнения о геях, «но подчеркнул, что он мусульманин и что его позиция общеизвестна, а ученики неправильно это интерпретировали и создали о нём ложный образ».

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В своих показаниях Гарвуд отметил, что его исламская позиция по вопросам трансгендерности, которая, по его мнению, также «совпадает с традиционными британскими ценностями», была использована для того, чтобы «утверждать, что он представляет психологическую угрозу благополучию детей».

Он добавил, что это впоследствии было использовано для «эмоциональной манипуляции со стороны специалистов по защите детей».

Комиссия заявила, что «считает комментарии Гарвуда явно неуместными и совершенно не имеющими отношения к теме урока по истории нацистской Германии».

Он присоединился к коллективу школы в конце сентября 2023 года и проработал всего три дня на следующей неделе, после чего и высказал свои замечания.

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TRA установила, что высказывания Гарвуда были равносильны оправданию вторжения России в Украину перед учениками.

Она также установила, что высказывания г-на Гарвуда в адрес украинцев, а также геев и трансгендерных людей «соответствуют признакам дискриминационного поведения».

Однако комиссия отклонила обвинение в том, что он утверждал, будто теракты 11 сентября были спланированы правительством США.

Комиссия отметила, что существует высокий риск повторения подобных действий, и запретила ему преподавать в течение шести лет.

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Теперь Гарвуд не сможет подать ходатайство об отмене запрета до июня 2032 года.

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