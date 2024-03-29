Учитель отправлял ученицам свои голые фото и покупал им секс-игрушки

Учитель-извращенец признался, что отправлял ученицам свои обнаженные фотографии, предлагал купить им секс-игрушки, а затем хвастался, что "уложил в постель" других.

Об этом пишет Daily Star.

Неназванного преподавателя в Новой Зеландии сейчас допрашивают в рамках расследования, проводимого Дисциплинарным трибуналом для учителей страны. Как сообщает New Zealand Herald, инциденты произошли между 2020 и 2022 годами, когда мужчина начал отправлять сообщения ученице 12-го класса, чтобы сказать ей, что она "красивая" и что он в нее влюблен.

Он использовал для этого приложение для обмена сообщениями Signal, надеясь сохранить это в тайне, что, очевидно, не сработало. Согласно сообщениям, после признания в любви он купил ей секс-игрушку и прислал ученице свои обнаженные фотографии, требуя от нее сделать то же самое в ответ.

Он также касался ее в сексуальной манере во время объятий. В ходе расследования выяснилось, что девушка была не единственной, так как он обращался с другой ученицей, которая училась в последнем классе школы.

Однако эту школьницу он забрал с занятий и заставил пойти в свой кабинет – именно там он похвастался, что занимался сексом с бывшей ученицей и рассказал ей о своих привычках мастурбации. Затем он предложил ей воспользоваться секс-игрушкой, которую принес с собой.

В 2022 году он приставал к другой ученице и говорил ей, что она тоже "сексуальная" и "красивая", но ее он шокировал тем, что присылал фотографии, на которых он мастурбирует.

Трибунал также услышал, что он приставал и к другим учителям, рассказывая одной из своих коллег, "что он хотел бы сделать с ней в сексуальном плане". И если этого было недостаточно, он также посылал коллегам свои изображения в обнаженном виде и видео, на которых он мастурбирует.

Мужчина признал все обвинения и теперь ждет официального решения суда. Учителю был издан временный приказ об анонимности, пока идет расследование.

Напомним, ранее двоих учительниц уволили с работы за публикацию в Интернете контента для взрослых. Они использовали платформу OnlyFans для дополнительного заработка.

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