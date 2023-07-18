Учитель шокировал семью, согласившись пожертвовать почку ученику (фото)

Семья два года искала донора.
Учитель математики в средней школе Витмера в Толедо, штат Огайо, США, готовится пожертвовать почку своему ученику.
Об этом пишет nypost.com.
Роман Маккормик, 15-летний второкурсник, родился с бранхиооторенальным/бранхиоотическим синдромом. Это редкое генетическое заболевание может повлиять на рост и развитие шеи, ушей и почек.
"Я не могу есть продукты, которые могут употреблять большинство нормальных детей. Я не могу быть более физически активным, потому что мои почки замедляют мою физическую активность", — сказал Маккормик "Доброе утро, Америка", отметив, что его состояние также часто истощает его энергетические уровни.
С годами здоровье Маккормика ухудшилось, что привело к 4 стадии заболевания почек. Врачи предупредили, что ему придется перейти на диализ, если не сможет найти донора.
Преисполненные решимости спасти своего сына, его родители, Джейми Редд и Дэн Маккормик, начали обращаться в местные агентства и новостные фонды, чтобы опубликовать информацию о своих поисках живого донора.
"Эта история была в значительной степени нашим криком о помощи, чтобы найти донора, чтобы люди захотели делать пожертвования, чтобы они стали живыми донорами. Почка от живого донора прослужит дольше, чем от умершего", — сказала Редд.
Родители уже даже отчаялись, поскольку начали свои поиски два года назад. Впрочем, счастливый конец истории наступил совсем недавно благодаря преподавателю по имени Эдди Маккарти.
"В середине февраля, я думаю, эта история просто распространялась, возможно, на Facebook или где-то еще, и, возможно, один из моих друзей мог написать мне сообщение типа: "Эй, это твой ученик". Я увидел это, а затем на следующий день или, может быть, через день после этого я пошел и сдал анализы. Мы подошли друг другу", – рассказал он.
Процесс занял пять месяцев, но Маккарти заявил, что ни разу не сомневался.
"Он был в моем классе в этом году, и он такой хороший ребенок. Увидев эту новость, я решил, что по крайней мере попробую", — сказал Маккарти.
Учитель геометрии поначалу планировал остаться анонимным, но его собственные родительские инстинкты подсказывали ему, что семья Маккормика захочет узнать своего донора.
По его словам, он не знал, как позвонить и даже написал сценарий. Он мог сказать что угодно — семья, как сообщается, была шокирована хорошими новостями.
"Я никогда не смогу отблагодарить его за все, что он сделал для нас. Он отличный человек", — сказал отец.
Со своей стороны, мама мальчика добавила: "Я просто потеряла дар речи… Я могла бы благодарить его всю жизнь, и этого все равно никогда не будет достаточно за то, что он делает".
Но Маккарти сказал, что он просто рад помочь своему ученику и призывает других провериться на наличие потенциальных совпадений.
"Технически вам не нужны обе почки. Так почему бы не помочь тому, кто действительно в этом нуждается?" – сказал он.
Операции пройдут 19 июля в больнице Мичиганского университета в Анн-Арборе.
Напомним, 6-летняя девочка дважды спасла жизнь своей мамы с помощью умной колонки. Женщина рассказала, что произошло и как действовал ее ребенок.
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