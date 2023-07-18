Учитель шокировал семью, согласившись пожертвовать почку ученику (фото)

Учитель математики в средней школе Витмера в Толедо, штат Огайо, США, готовится пожертвовать почку своему ученику.

Об этом пишет nypost.com.

Роман Маккормик, 15-летний второкурсник, родился с бранхиооторенальным/бранхиоотическим синдромом. Это редкое генетическое заболевание может повлиять на рост и развитие шеи, ушей и почек.

"Я не могу есть продукты, которые могут употреблять большинство нормальных детей. Я не могу быть более физически активным, потому что мои почки замедляют мою физическую активность", — сказал Маккормик "Доброе утро, Америка", отметив, что его состояние также часто истощает его энергетические уровни.

Роман Маккормик / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

С годами здоровье Маккормика ухудшилось, что привело к 4 стадии заболевания почек. Врачи предупредили, что ему придется перейти на диализ, если не сможет найти донора.

Преисполненные решимости спасти своего сына, его родители, Джейми Редд и Дэн Маккормик, начали обращаться в местные агентства и новостные фонды, чтобы опубликовать информацию о своих поисках живого донора.

"Эта история была в значительной степени нашим криком о помощи, чтобы найти донора, чтобы люди захотели делать пожертвования, чтобы они стали живыми донорами. Почка от живого донора прослужит дольше, чем от умершего", — сказала Редд.

Родители уже даже отчаялись, поскольку начали свои поиски два года назад. Впрочем, счастливый конец истории наступил совсем недавно благодаря преподавателю по имени Эдди Маккарти.

Учитель пожертвует свою почку ученику / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

"В середине февраля, я думаю, эта история просто распространялась, возможно, на Facebook или где-то еще, и, возможно, один из моих друзей мог написать мне сообщение типа: "Эй, это твой ученик". Я увидел это, а затем на следующий день или, может быть, через день после этого я пошел и сдал анализы. Мы подошли друг другу", – рассказал он.

Процесс занял пять месяцев, но Маккарти заявил, что ни разу не сомневался.

"Он был в моем классе в этом году, и он такой хороший ребенок. Увидев эту новость, я решил, что по крайней мере попробую", — сказал Маккарти.

Учитель геометрии поначалу планировал остаться анонимным, но его собственные родительские инстинкты подсказывали ему, что семья Маккормика захочет узнать своего донора.

Учитель с учеником и его родителями / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

По его словам, он не знал, как позвонить и даже написал сценарий. Он мог сказать что угодно — семья, как сообщается, была шокирована хорошими новостями.

"Я никогда не смогу отблагодарить его за все, что он сделал для нас. Он отличный человек", — сказал отец.

Со своей стороны, мама мальчика добавила: "Я просто потеряла дар речи… Я могла бы благодарить его всю жизнь, и этого все равно никогда не будет достаточно за то, что он делает".

Учитель пожертвует свою почку ученику / Фото: Courtesy of Washington Local Schools

Но Маккарти сказал, что он просто рад помочь своему ученику и призывает других провериться на наличие потенциальных совпадений.

"Технически вам не нужны обе почки. Так почему бы не помочь тому, кто действительно в этом нуждается?" – сказал он.

Операции пройдут 19 июля в больнице Мичиганского университета в Анн-Арборе.

Напомним, 6-летняя девочка дважды спасла жизнь своей мамы с помощью умной колонки. Женщина рассказала, что произошло и как действовал ее ребенок.

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