"Учительницу года" задержали по обвинению в сексе с 16-летним парнем

По мнению правоохранителей, учительница могла иметь сексуальные отношения с несколькими несовершеннолетними.

В американском городе Юкайпа, штат Калифорния, задержали 38-летнюю учительницу математики Трейси Вандерхулст по обвинению в сексе с 16-летним парнем.

Об этом пишет Yahoo news.

Трейси Вандерхулст, работавшая учительницей математики в средней школе Юкайпа, была арестована поздним вечером в четверг за незаконные половые отношения с участием несовершеннолетней и взята под залог в размере 30 000 долларов США, говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Сан-Берри. Неизвестно, был ли несовершеннолетний учеником средней школы.

Трейси Вандерхулст в 2017 году был признан "учителем года". Согласно сообщению в Facebook, Вандерхулст начала работать в средней школе Юкайпа в 2013 году.

Напомним, в доме, где родился Гитлер, будут учить правоохранителей и проводить курсы по правам человека.

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