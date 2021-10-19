Учительница, которая изнасиловала 12-летнего ученика и вышла за него замуж, раскаялась перед смертью: "Испортила жизнь"

Учительница, которая изнасиловала 12-летнего ученика и вышла за него замуж, раскаялась перед смертью: "Испортила жизнь"

Скандальная учительница умерла в 2020 году.

Скандально известная учительница со штата Вашингтон Мэри Кей Летурно, которая изнасиловала 12-летнего ученика, а затем вышла за него замуж, перед смертью раскаялась в содеянном.

Об этом пишет nypost.com.

Мэри Кэй Летурно умерла в возрасте 58 лет от рака толстой кишки. Перед смертью женщина раскаялась в содеянном.

"Дело в том, что она осознала, что в 1996 году испортила жизнь себе и многим другим людям. Она извинилась за свой поступок", — рассказал друг женщины.

Как отмечается, Летурно в 1997 году признала себя виновной за сексуальные отношения с 12-летним Вилли Фуалау. Она отсидела за решеткой 7 лет. Однако в 2005 году женщина вышла замуж за Фуалау. У пары родилось двое детей, а в 2017 году мужчина подал заявление на развод. После смерти Мэри Кей Летурно Вилли Фуалау, который является жертвой сексуального насилия, заявил, что он "потерял часть себя".

В то же время, на момент, когда учительница изнасиловала 12-летнего подростка, у нее уже было четверо детей. Сама женщина убеждала, что не знала, что ее отношения с 12-летним учеником являются незаконными.

Напомним, бывшая учительница из Сиэтла (США) Мэри Кей Летурно, отсидевшая в тюрьме за сексуальную связь со школьником, умерла от онкологии в возрасте 58 лет. Интимные отношения преподавательницы с ее школьником завязались, когда ей было 34 года, а ему — 12.

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