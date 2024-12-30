Учительница родила ребенка от 12-летнего ученика – фото

В США бывшая учительница, которая имела половые отношения с пятью учениками и родила ребенка от одного из них, узнала свою судьбу после того, как ей вынесли приговор в суде.

Об этом пишет Daily Star.

Алисса МакКоммон, обвиняемая в изнасиловании 12-летнего мальчика, от которого она забеременела, признала себя виновной в нескольких уголовных преступлениях. Среди них – изнасилование ребенка, два случая изнасилования представителем власти, три случая изнасилования при отягчающих обстоятельствах, три случая сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего с помощью электронных средств, два случая притязания к несовершеннолетнему: изнасилование при отягчающих обстоятельствах, и один случай нарушения Закона о защите детей.

Полиция заявляет, что обвинения касаются пяти жертв, но добавляет, что у бывшей учительницы из Теннесси МакКоммон могло быть до 21 жертвы. 38-летняя Алисса, которая до увольнения работала учительницей пятого класса, была приговорена судьей Блейком Нилом к 25 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение. Судья Нилл также сказал МакКоммон, что у нее нет "никакого контакта с малолетним ребенком".

Алисса МакКоммон / Фото: Covington Police Department

New York Post сообщает, что она также будет обязана зарегистрироваться как сексуальная преступница до конца своей жизни, и ей запрещено контактировать со своими жертвами.

Сообщается, что она звонила одной из своих жертв более 200 раз и подружилась с мамами своих учеников, даже играла с одним из них в видеоигры и отправляла ему откровенные фотографии в Snapchat. Говорят, что она сказала мальчику, что беременна от него, и угрожала покончить с собой, если он не захочет продолжать их незаконные отношения.

Мама 12-летней жертвы обратилась к МакКоммон в суде: "Я любила тебя как родную, открыла тебе свою дверь. Ты использовала нашу дружбу, чтобы причинить боль мне и людям, которых я люблю в этом мире, забрала невинность у моего сына до полового созревания, забрала то, что должно было стать отличным опытом, и запятнала его. Твой разум больной извращенный, потому что ты смотришь на ребенка и возбуждаешься".

Алисса МакКоммон / Фото: Covington Police Department

Напомним, на Волыни 25-летнего учителя лицея подозревают в развращении школьника. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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