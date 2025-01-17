Учительница родила ребенка от 13-летнего ученика: отец подростка озадачил реакцией – фото

В США еще одна учительница попала в передрягу после того, как ее обвинили в сексе с учеником. В этот раз взрослая женщина родила малыша от 13-летнего мальчика, который, как сообщается, жил с ней на протяжении многих лет.

Об этом пишет 6abc.

Бывшей учительнице из Южного Джерси – Лаури Карон – предъявлено множество обвинений после того, как отец жертвы "выяснил", что ребенок Карон – от его сына-подростка. По словам следователей, отец даже написал сообщение в Facebook в декабре в 2024 году, в котором утверждал, что пятилетний ребенок Карон очень похож на него и его сына.

Карон арестовали 15 января по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, сексуальном насилии и угрозе благополучию ребенка.

Предполагаемые преступления произошли между 2016 и 2020 годами в доме подозреваемой. Полиция утверждает, что жертве было 13 лет, и ученик жил с 28-летней учительницей, когда в 2019 году родился их ребенок.

Полиция добавила, что Карон учила потерпевшего и его брата в 5-м классе, и что с годами подружилась с семьей мальчика, в конце концов позволив братьям и их сестре ночевать в своем доме. Судебные документы показали, что визиты начались с одной или двух ночей в неделю и, наконец, привели к тому, что дети остались с Карон на постоянной основе с 2016 до 2020 года.

Как рассказала полиции его сестра, мальчик начал спать в одной кровати с Карон, когда ему было 11 лет. Она добавила, что дети спали в общей комнате на другом этаже, но каждое утро ее брат оказывался в постели учительницы. Она также утверждала, что Карон шла в ванную и закрывала ее, когда там был ее брат.

Лаура Карон / Фото: Cape May County Correctional Center

Сам подросток сообщил сестре в SMS, что он отец пятилетнего ребенка Карон, но она должна держать это в тайне, согласно документам.

Брат 13-летнего рассказал полиции, что якобы видел, как Карон сексуально напала на его брата, когда он думал, что она спит.

Полиция утверждает, что мальчик подтвердил на допросе, что имел сексуальные отношения со своей учительницей и что он отец ее ребенка. Он продолжал контактировать с Карон до того, как его отец опубликовал сообщение в Facebook.

Карон удерживается за решеткой в исправительном центре округа Кейп-Мэй.

Напомним, в декабре в США бывшая учительница, имевшая половые отношения с пятью учениками и родившая ребенка от одного из них, узнала свою судьбу после того, как ей вынесли приговор в суде. Ей запретили видеться с малышом.

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