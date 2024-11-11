Учительница соблазнила 13-летнего ученика марихуаной и занялась с ним сексом в машине – фото

В США учительница заманила 13-летнего мальчика каннабисом и подвергла его сексуальному насилию в своем классе, а затем занялась с ним сексом в своей машине.

Об этом сообщает Daily Star.

Полиция арестовала 43-летнюю преподавательницу из долины Сан-Фернандо Колин Джо Матарико, которой предъявлены многочисленные обвинения в развратных действиях с несовершеннолетними и предоставлении марихуаны несовершеннолетнему. Проводившие расследование полицейские заявили, что калифорнийская учительница "приставала к 13-летней жертве в своем классе и подвергала ее сексуальному насилию, а позже убедила ее вступить в половой акт в своем автомобиле".

Колин Джо Матарико / Фото: LAPD

Название школы, где она преподавала, и ее текущий статус занятости пока не разглашаются, но полиция сообщила, что она находится под стражей вместо залога в размере 1,3 миллиона долларов США.

Полиция считает, что могут появиться и другие вероятные жертвы, и призывает всех владеющих информацией связаться с детективами отдела по делам несовершеннолетних полиции Лос-Анджелеса.

Напомним, тем временем 25-летняя учительница занималась сексом с 12 мальчиками, заманивая их вейпами. Теперь она утверждает, что беременна.

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