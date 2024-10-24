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Учительница занималась сексом с 12 мальчиками, заманивая их вейпами: она утверждает, что беременна

Учительница занималась сексом с 12 мальчиками, заманивая их вейпами: она утверждает, что беременна

Учительница занималась сексом с 12 мальчиками, заманивая их вейпами: она утверждает, что беременна

Джейден Чарльз

Об интимных отношениях донесла полиции ее собственная мать.

25-летняя учительница, обвиняемая в сексуальных отношениях с 12 мальчиками после того, как она "заманивала их вейпами", сказала полицейским, что она беременна, когда ее арестовывали.

Об этом сообщает Daily Star.

Бывшая учительница естественных наук Джейден Чарльз была арестована в марте и обвинена по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии над ребенком при отягчающих обстоятельствах и двумя пунктами обвинения в груминге. Согласно тюремным записям, ее залог был установлен в размере 400 000 долларов. Считается, что ее мать донесла на нее полиции.

Молодую учительницу, ранее работавшую в школе в Техасе, арестовали после того, как маршалы города Элис рассмотрели сообщение о том, что ученики курят вейп в школе. Городской маршал Джо Мартинес заявил, что учительница давала детям вейпы более полутора лет назад, еще до того, как начала преподавать.

Джейден Чарльз / ©
Джейден Чарльз

Начальник полиции Элис Иден Гарсия рассказала Scripps News Corpus Christi, что Чарльз сказала афицерам, которые арестовывали ее, что она беременна и официальные лица добавили, что в этом деле может быть до 12 вероятных жертв.

Чарльз решила уволиться с работы в школе после того, как стало известно об этих обвинениях. Маршал Мартинес рассказал, что Чарльз якобы имела неподобающий контакт с двумя учениками до того, как начала работать в школе, согласно местным сообщениям.

Джейден Чарльз / ©
Джейден Чарльз

Власти все еще расследуют это дело и надеются поговорить с большим количеством возможных жертв, но по меньшей мере пять разных учеников мужского пола – четверо из которых, по словам полиции, подтвердили ненадлежащие отношения с Чарльз, а также то, что она давала вейпы с ТГК и алкоголь некоторым ученикам – уже были опрошены. Маршал Мартинес сказал еще в марте: "Я думаю, что мы предъявим еще несколько обвинений".

Некоторые родители рассказали полиции, что волнуются из-за того, что их дети пошли с учительницей. Элис Гарсия рассказала KIII 3 News: "У нас есть родители, которые были озабочены и совершили несколько звонков о том, что их дети были с учительницей. У нас есть видеозапись, на которой учительница встречается с учеником в одной из гостиниц".

Джейден Чарльз / ©
Джейден Чарльз

Гарсия добавила, что хотя полиция получила видеозапись Чарльз с учеником в гостинице, она не может подтвердить, что именно там происходило. Полиция не считает, что на территории школы имела место некая сексуальная активность.

Напомним, директор школы занимался сексом с коллегой в шкафу для метел. Также он был обвинен в мастурбации на территории учебного заведения.

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