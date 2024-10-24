Учительница занималась сексом с 12 мальчиками, заманивая их вейпами: она утверждает, что беременна

25-летняя учительница, обвиняемая в сексуальных отношениях с 12 мальчиками после того, как она "заманивала их вейпами", сказала полицейским, что она беременна, когда ее арестовывали.

Об этом сообщает Daily Star.

Бывшая учительница естественных наук Джейден Чарльз была арестована в марте и обвинена по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии над ребенком при отягчающих обстоятельствах и двумя пунктами обвинения в груминге. Согласно тюремным записям, ее залог был установлен в размере 400 000 долларов. Считается, что ее мать донесла на нее полиции.

Молодую учительницу, ранее работавшую в школе в Техасе, арестовали после того, как маршалы города Элис рассмотрели сообщение о том, что ученики курят вейп в школе. Городской маршал Джо Мартинес заявил, что учительница давала детям вейпы более полутора лет назад, еще до того, как начала преподавать.

Джейден Чарльз

Начальник полиции Элис Иден Гарсия рассказала Scripps News Corpus Christi, что Чарльз сказала афицерам, которые арестовывали ее, что она беременна и официальные лица добавили, что в этом деле может быть до 12 вероятных жертв.

Чарльз решила уволиться с работы в школе после того, как стало известно об этих обвинениях. Маршал Мартинес рассказал, что Чарльз якобы имела неподобающий контакт с двумя учениками до того, как начала работать в школе, согласно местным сообщениям.

Джейден Чарльз

Власти все еще расследуют это дело и надеются поговорить с большим количеством возможных жертв, но по меньшей мере пять разных учеников мужского пола – четверо из которых, по словам полиции, подтвердили ненадлежащие отношения с Чарльз, а также то, что она давала вейпы с ТГК и алкоголь некоторым ученикам – уже были опрошены. Маршал Мартинес сказал еще в марте: "Я думаю, что мы предъявим еще несколько обвинений".

Некоторые родители рассказали полиции, что волнуются из-за того, что их дети пошли с учительницей. Элис Гарсия рассказала KIII 3 News: "У нас есть родители, которые были озабочены и совершили несколько звонков о том, что их дети были с учительницей. У нас есть видеозапись, на которой учительница встречается с учеником в одной из гостиниц".

Джейден Чарльз

Гарсия добавила, что хотя полиция получила видеозапись Чарльз с учеником в гостинице, она не может подтвердить, что именно там происходило. Полиция не считает, что на территории школы имела место некая сексуальная активность.

Напомним, директор школы занимался сексом с коллегой в шкафу для метел. Также он был обвинен в мастурбации на территории учебного заведения.

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