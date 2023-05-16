Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Учительнице выдвинули 20 обвинений в изнасиловании ученика через 9 лет после увольнения со школы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4571
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Учительнице выдвинули 20 обвинений в изнасиловании ученика через 9 лет после увольнения со школы

Отношения между учительницей и учеником начались в октябре 2014 года и продолжались около двух месяцев. / Фото: pixabay.com

Женщина была арестована. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.

В американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) арестовали бывшую учительницу, обвиняемую в неоднократных изнасилованиях ученика.

Об этом пишет Fox.

42-летнюю Рид Мессер обвинили в нескольких изнасилованиях спустя почти десять лет после того, как она прекратила преподавать в школе.

42-летняя Рид Мессер / © nypost.com
42-летняя Рид Мессер / Фото: nypost.com

По словам американских правоохранителей, около девяти лет назад у Мессер были сексуальные отношения с несовершеннолетним учеником. Следствие установило, что в октябре 2014 между учителем и учеником начались сексуальные отношения, которые длились около двух месяцев.

Женщина была арестована. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.

"Из-за деликатности этого дела и с учетом жертвы будет обнародована лишь ограниченная информация", — сообщила полиция штата.

Ранее сообщалось, что в Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент.

Читайте материалы по теме:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4571
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация