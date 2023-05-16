Учительнице выдвинули 20 обвинений в изнасиловании ученика через 9 лет после увольнения со школы

Женщина была арестована. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.
В американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) арестовали бывшую учительницу, обвиняемую в неоднократных изнасилованиях ученика.
Об этом пишет Fox.
42-летнюю Рид Мессер обвинили в нескольких изнасилованиях спустя почти десять лет после того, как она прекратила преподавать в школе.
По словам американских правоохранителей, около девяти лет назад у Мессер были сексуальные отношения с несовершеннолетним учеником. Следствие установило, что в октябре 2014 между учителем и учеником начались сексуальные отношения, которые длились около двух месяцев.
Женщина была арестована. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.
"Из-за деликатности этого дела и с учетом жертвы будет обнародована лишь ограниченная информация", — сообщила полиция штата.
Ранее сообщалось, что в Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент.
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