Учительнице выдвинули 20 обвинений в изнасиловании ученика через 9 лет после увольнения со школы

Женщина была арестована. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.

В американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) арестовали бывшую учительницу, обвиняемую в неоднократных изнасилованиях ученика.

Об этом пишет Fox.

42-летнюю Рид Мессер обвинили в нескольких изнасилованиях спустя почти десять лет после того, как она прекратила преподавать в школе.

42-летняя Рид Мессер / Фото: nypost.com

По словам американских правоохранителей, около девяти лет назад у Мессер были сексуальные отношения с несовершеннолетним учеником. Следствие установило, что в октябре 2014 между учителем и учеником начались сексуальные отношения, которые длились около двух месяцев.

Женщина была арестована. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.

"Из-за деликатности этого дела и с учетом жертвы будет обнародована лишь ограниченная информация", — сообщила полиция штата.

Ранее сообщалось, что в Москве ученик изнасиловал четвероклассника, а руководство школы пыталось скрыть инцидент.

Читайте материалы по теме: