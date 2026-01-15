Учительница дома соблазнила 17-летнего ученика: поступок ее мужа удивил всех

МакКенна Киндред / © The Sun

Реклама

Партнера Маккены Киндред назвали «самым терпимым мужчиной в мире», поскольку он остался в браке с учительницей, у которой были сексуальные отношения со своим учеником-подростком.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Издание отмечает, что учительница из Вашингтона Маккена Киндред имела сексуальные отношения со своим 17-летним учеником, пока ее муж был в отъезде. Мать парня была шокирована произошедшим и резко осудила учительницу.

Реклама

Суд строго не наказал педагога. Она же признала себя виновной и извинилась перед жертвой.

Судья Дин Чуанг приговорил бывшую учительницу средней школы в Вашингтоне к двум годам условного срока и штрафу в размере 700 долларов, а также обязал ее зарегистрироваться в качестве сексуальной преступницы на 10 лет.

Ученик рассказал полиции, что он начал переписываться с педагогом в июне 2022 года и что пошел в дом Киндред, где они занимались сексом.

Согласно судебным протоколам, он также заявил, что поделился с учительницей откровенными фотографиями и видео.

Реклама

Однако муж учительницы не развелся с ней, и пара даже переехала в новый дом в Айдахо, добавляет издание, ссылаясь на данные о недвижимости.