Учительница испортила детям праздник, сказав, что Санта - миф: школу проверяет городской совет

Санта Клаус / © Pixabay

В одной из школ шотландского города Абердин разгорелся скандал после того, как учительница якобы сообщила ученикам, что Санта-Клауса не существует. Из-за жалоб родителей ситуацию уже расследует городской совет.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в школе Greenbrae Primary School во время урока, посвященного Дню всех святых. Во время обсуждения дети 9-10 лет начали задавать вопросы о святых, в частности о Святом Николае, которого в мире знают как Father Christmas или Санта-Клауса. Именно тогда учительница, по словам очевидцев, якобы сказала, что «Санта не настоящий».

Эти слова разочаровали многих учеников и вызвали возмущение среди родителей, которые заявили, что школа «разрушила магию Рождества».

«Это было некрасиво, дети действительно расстроились», — рассказала мать одного из пятиклассников.

«Дети не остаются маленькими надолго. Это особое время, и не стоит его портить», — добавила другая мама.

Представитель Абердинского городского совета подтвердил факт инцидента и сообщил, что уже начата проверка: «Ученики шестого класса участвовали в разговоре о Дне всех святых, который привел к вопросам о Святом Николае. Мы уже провели работу с персоналом, чтобы в дальнейшем учителя могли осторожнее вести подобные дискуссии».

Власти города подчеркнули, что «ценят магию и радость праздничного сезона» и поблагодарили родителей, которые обратились с замечаниями.

Однако мнения среди родителей разделились. Некоторые считают, что учительница имела право сказать правду, а другие настаивают, что это должно быть решением семьи.

«Дети этого возраста обычно уже знают, что Санта — вымышленный персонаж. Но все же лучше, чтобы это объясняли родители, а не школа», — отметила мама семиклассника.

Ситуация вызвала оживленное обсуждение в британских соцсетях. Многие пользователи писали, что «учителя не должны врать, если дети прямо спрашивают», другие же отмечали, что «лучше оставлять детям сказку как можно дольше».

Это уже не первый подобный случай в Великобритании. В прошлом году возмущение вызвал религиозный учитель из Гемпшира, который также сказал семилетним школьникам, что Санта не настоящий, из-за чего родители обвинили его в «разрушении детства».

