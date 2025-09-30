- Дата публикации
Учительница изнасиловала 11-летнего ученика, пока ее мужа не было дома: женщину строго наказали
В США осудили учительницу из-за сексуального насилия над 11-летним мальчиком.
В США к 10 годам лишения свободы приговорили учительницу, которую обвинили в сексуальном насилии над учеником 6 класса.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
34-летняя Элли Бардфилд, которая работала заместителем учителя в государственной школе Декейтура в штате Иллинойс, была задержана в апреле 2024 года в своем доме после того, как мальчик помог полиции в проведении спецоперации.
Мать троих детей признала себя виновной в сексуальном насилии над ребенком, признавшись, что заманила шестиклассника в свой дом под предлогом «игр», а затем изнасиловала его.
Преступление раскрыла мать школьника, которая начала замечать, что ее сын изменился. Затем она заметила, что педагог прислала школьнику 700 долларов. После разговора с мамой мальчик признался, что у него был секс с учительницей.
Когда полиция допросила мальчика, он рассказал, что Бардфилд отвела его в свою спальню, где они поцеловались, а затем она сняла с них одежду.
Они занялись сексом на ее кровати, которую она делила со своим мужем Кейси Ньютоном Бардфилдом, строителем, рассказал мальчик.
Ребенок рассказал, что они с учительницей также обменивались интимными фото. Чтобы разоблачить педагога, мальчик согласился на сотрудничество со следствием и написал учительнице сообщение, что он скучает по ней. Она ответила, что — тоже. Впоследствии педагога задержали.
На суде она вину признала и раскаялась. Женщина отметила, что потеряла дом и семью. Прокурор и семья мальчика просили назначить учительнице 40 лет лишения свободы, однако судья наказал ее на 10 лет тюрьмы.
