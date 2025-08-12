Учительница изнасиловала 11-летнего ученика: шокирующие подробности

Элли Бардфилд / © mirror.co.uk

В США замужняя учительница привела 11-летнего ученика домой на «свидание», а затем изнасиловала его.

Об этом пишет mirror.co.uk

Учительница из США Элли Бардфилд во время «свидания» поцеловала мальчика, раздевала его и занялась с ним сексом на кровати, которую она обычно делила со своим партнером в общем доме. За это ей грозит до 40 лет лишения свободы.

Суд заслушал показания 34-летней Бардфилд, которая в течение нескольких месяцев передавала парню 700 долларов через приложение, а также обменивалась с ним обнаженными фотографиями в SnapChat.

Но родители жертвы заметили, что парень «ведет себя иначе» дома, и, проверив его телефон и социальные сети, обнаружили, что он был по адресу Бардфилд в Маунт-Зионе, штат Иллинойс, за месяц до этого. Они встречались для того, что учительница назвала «игровыми свиданиями» — встречи, которые однажды привели к сексу.

Когда родители мальчика спросили его об общении с учительницей, он признался в том, что произошло, и семья обратилась в полицию. Родители также увидели фотографии своего сына и учительницы вместе у нее дома.

Напуганная мать отвезла его в больницу, где в апреле 2024 года, после того, как он рассказал об изнасиловании, персонал провел экспертизу. Впоследствии учительницу удалось разоблачить.

Бардфилд, которая замужем за строителем, была уволена сразу после того, как в апреле прошлого года стало известно об обвинениях.

