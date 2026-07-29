Учительница вместо репетиторства годами занималась сексом с ребенком

Учительницу обвинили в насилии / © Pixabay

Реклама

В Великобритании 65-летней учительнице грозит лишение свободы после того, как один из её учеников обвинил женщину в сексуальном насилии.

Об этом пишет издание mirror.co.uk.

Реклама

Учительницу могут привлечь к ответственности за насилие, произошедшее в 90-х годах

В Королевском суде Сент-Олбанса было рассмотрено дело о том, как 65-летняя Дебора Франклин подвергала ученика «повторным сексуальным действиям». Потерпевший заявил, что Франклин, которая в то время была замужем, во время одного из инцидентов привязала его к своей кровати и завязала ему глаза. Эти события происходили в 1990-х годах, когда ему было от 9 до 12 лет.

Реклама

Потерпевший, которому сейчас за 40, также отметил, что во время другого полового акта Франклин выкрикивала имя своего мужа. Прокуроры сообщили в ходе судебного разбирательства в Королевском суде Сент-Олбанса, что на момент совершения преступлений она работала частным репетитором мальчика.

В среду присяжные признали её виновной по восьми пунктам обвинения в грубом непристойном поведении в отношении мальчика. Франклин из Радлетта, графство Хартфордшир, отрицала все обвинения, утверждая, что не помнит, как давала мальчику частные уроки. Во время оглашения приговора она сидела на скамье подсудимых без каких-либо эмоций.

Как ранее выяснилось в ходе судебного разбирательства, 65-летняя Франклин, которой на момент совершения преступлений было около 30 лет, раздевалась перед мальчиком, целовала его, заставляла его прикасаться к ней и совершала многочисленные сексуальные действия.

Обвиняемая, которая преподавала в подготовительной школе в графстве Хартфордшир, была взята под стражу, а судья Камран Чоудри сообщил ей, что существует «высокая вероятность» её заключения под стражу.

Реклама

Что рассказал потерпевший о насилии в детстве

В суде было сообщено, что Франклин регулярно бывала в доме потерпевшего, а его сестра рассказала присяжным об обвиняемой: «Она была веселой, харизматичной. Я считала её классной».

Мальчик считал её «молодой» и «энергичной», которая «вела себя как друг» и говорила о наркотиках, сигаретах и сексе, как было сообщено в суде.

По словам прокурора Гэвина Поттингера, семья «доверяла» Франклин находиться в комнате мальчика во время занятий с репетитором. Но Франклин была женщиной, «у которой просто не было границ», добавил Поттингер.

В суде прозвучало, что сестра истца однажды застала подсудимую под одеялом на кровати своего брата. Истец заявил, что один из сексуальных контактов произошел в гараже его дома, когда Франклин разделась и спросила: «Хочешь меня потрогать?»

Реклама

В другой раз, в собственном доме, Франклин привязала его к своей кровати, завязала ему глаза и щекотала его, рассказал истец. Истец отметил, что во время другого полового акта Франклин выкрикнула имя своего мужа.

Истец сказал, что Франклин называла себя его «девушкой», но советовала ему быть осторожным, чтобы об этом не узнали другие. Он заявил, что «не помнит, чтобы во время занятий с репетитором вообще выполнялась какая-либо работа».

Новости партнеров