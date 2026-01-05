Учительница занималась сексом с двумя учениками и от одного забеременела: чем закончилась история

Учительнице, которая родила ребенка от ученика, запретили работать в школе / © pixabay.com

В Великобритании учительницу математики, завязавшую отношения с двумя учениками и родившую ребенка от одного из них, приговорили к шести с половиной годам заключения.

Об этом передает BBC.

31-летняя Ребекка Джойнс отбывает шесть с половиной лет заключения после того, как ее признали виновной по шести пунктам обвинения в сексуальных действиях с несовершеннолетними. Бывшей учительнице математики также навсегда запретили преподавать, даже когда она выйдет из тюрьмы.

30-летняя Ребекка Джойнс соблазнила одного 15-летнего мальчика, купив ему ремень Gucci за 700 долларов, а затем дважды переспала с ним в своей квартире.

Джойнс улыбается, покупая юноше дорогой аксессуар, за который он с ней переспит.

Она также имела секс с 16-летним парнем примерно в 30 раз, прежде чем родить от него ребенка.

Джойнс родила ребенка от юноши в начале 2024 года, но ребенка забрали у него в течение 24 часов. Сам подросток пожаловался, что «одной из самых трудных вещей» было то, что ему ничего не сказали о ребенке.

На суде юный отец утверждал, что является жертвой сексуального насилия учительницей. Он сказал, что его «принуждали, контролировали, манипулировали, сексуально и психически насильственно оскорбляли», добавив: «Я навсегда буду жертвой Ребекки и буду навсегда связан с ней через нашего ребенка».

