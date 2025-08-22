Учительница занялась сексом с тремя 11-классниками, пока муж был в армии: как ее накажут

Одиночество в тылу: учительница объяснила интимные связи с учащимися службой мужа / © Pexels

В Израиле 43-летняя учительница английского языка, мать двоих маленьких детей, пригласила к себе домой троих учеников 11 класса в возрасте 17 лет. С двумя из них она вступила в половую связь, тогда как третий наблюдал за происходящим.

Об этом пишут израильские СМИ.

Связи со школьниками начались в сентябре 2024 года и продолжались до января 2025 года. Учительница заявила на судье, что занималась сексом с учениками, потому что ее муж находился на военной службе, а она чувствовала себя «одинокой и в кризисном состоянии».

Отец одного из учеников рассказал, что никогда не мог вообразить, что что-то подобное может произойти в школе их ребенка.

«Мы ее не знаем, потому что она не была учительницей нашего сына; просто тяжело поверить, что этот инцидент реален», — сказал он.

Один из причастных учеников рассказал, что инцидент был «хорошо известен в школе» и что «все о нем говорили».

«Она флиртовала с нами. Мы курили с ней во время перерыва. Мы ощущали, что она наша подруга. Я не знаю ни одного ученика нашего возраста, который отказался бы заняться сексом с так выглядящей учительницей, которая была инициатором этих отношений», — сказал юноша.

Зато израильские правозащитники призывают считать этот инцидент изнасилованием.

«По своей природе эти отношения не могли иметь свободного согласия. Всем нам понятно, что если бы это был учитель-мужчина, а ученица-женщина, реакция была бы гораздо жестче. Отрицание жестокого обращения с учениками мужского пола нормализует их насилие», — говорит руководитель образовательного отдела Ассоциации кризисных центров помощи жертвам изнасилования в Израиле.

Согласно израильскому закону, 17-летние считаются взрослыми в отношении половых отношений с согласия. Дело было решено закрыть его из-за отсутствия вины, то есть уголовного правонарушения не было совершено. Тем не менее, учительницу пожизненно лишили профессиональной лицензии и отстранили от работы в системе образования.

Ранее сообщалось, что на Волыни учителя лицея подозревают в растлении школьников.