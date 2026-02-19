Фото иллюстративное / © ТСН.ua

В израильском городе Хайфа учительница заставила третьеклассника 20 раз написать «Нельзя говорить по-русски».

Об этом пишет издание «Вести. Израиль».

Парень вместе с родителями репатриировался из Москвы, имея еврейские корни. Однако, научить сына родному языку экс-москвичи не смогли, поэтому даже на новой родине он общался на «общепонятном», не зная иврита.

На уроке родного языка он не понял слова учителя и переспросил одноклассника — конечно, по-русски. Это возмутило педагога. Женщина не выпустила его на перерыв, а заставила его 20 раз написать в тетрадь выражение на иврите «Нельзя говорить по-русски».

Такой поступок возмутил мать ребенка, пришедшего жаловаться в пророссийские израильские СМИ на «ущемления». Россиянка-израильтянка утверждает, что в классе ее сына 70% учеников — русскоязычные репатрианты. Очевидно, она намекает, что теперь евреи должны учить русский.

К счастью, в Министерстве образования встали на защиту учительницы.

«Этот случай находится под постоянным наблюдением инспекционных служб Хайфского округа, которые сопровождают школу в образовательном процессе, включающем, среди прочего, обсуждения и курирование педагогов. Министерство просвещения придает большое значение возможности обучения также на родном языке и рассматривает это как инструмент, способствующий пониманию, чувству принадлежности и интеграции в систему. Рассмотрение случая продолжается», — ответили в ведомстве.

