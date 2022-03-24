Учителя на пенсии будут возвращаться к работе: в Польше рассказали, как организуют обучение для детей-беженцев из Украины

Учителя на пенсии будут возвращаться к работе: в Польше рассказали, как организуют обучение для детей-беженцев из Украины

Местные власти также планируют набирать учителей из числа украинцев, прибывших в Польшу.

Десятки тысяч детей из Украины уже пошли в школу в Польше. В результате Минобразования Польши просит пенсионеров возвращаться к преподаванию во вновь подготовительных классах, а местные власти набирают учителей из числа беженцев, прибывших из Украины.

Об этом пишет Notesfrompoland.

По словам министра образования Польши Пшемыслава Чарнека, в середине марта в польских школах было зарегистрировано 42 500 учащихся из Украины. В то же время эти цифры остаются небольшими по сравнению с примерно 600-650 тыс. детей, прибывшими в Польшу из Украины от 24 февраля. По оценкам Минобразования, если бы 500 тыс. детей начали посещать школы, их образование обошлось бы в 10 миллиардов злотых в год.

Отмечается, что большинство детей из Украины пошли в обычные классы в польских школах. Однако Минобразования планирует создать больше специальных подготовительных классов.

"Это "менее напряженная" и "наиболее гибкая форма", особенно для учеников, которые не говорят по-польски", — отметил Чарнек.

По его словам, это не означает, что украинских детей отделят от поляков. Все дети вместе будут заниматься физкультурой, будут играть в игры, участвовать в соревнованиях и т.д.

Чарнек говорит, что сформировано около 500 подготовительных классов. Также подготовлены финансовые инструменты, обеспечивающие средства для их создания.

Поскольку школы уже пытаются найти достаточное количество персонала, новые правила позволят вышедшим на пенсию бывшим учителям вернуться к работе в этих подготовительных классах. Учителям также будет разрешено работать сверхурочно по своему усмотрению и с разрешения регионального суперинтенданта.

В то же время, президент Союза польских учителей Славомир Броняж отметил, что польским учителям также придется бороться с языковым барьером, однако они справятся.

"Мы не знаем, сколько детей придет в школы, не знаем, как долго. Учителям также придется бороться с языковым барьером. Я уверен, что они справятся, но для этого понадобятся большие усилия", — говорит Броняж.

Местные власти также планируют набирать учителей из числа украинцев, прибывших в Польшу. В городское бюро занятости в Кракове в течение трех дней после создания новой базы вакансий для украинских учителей поступило 150 заявлений. Большое количество из них — люди, которые раньше преподавали в Украине.

Некоторые из них говорят на польском языке, хотя большинство знает только украинский и/или русский. Поэтому городские власти планируют языковые курсы в сочетании с модулем подготовки учителей к работе в польском образовании.

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