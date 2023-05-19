Учителя отстранили от работы из-за костюма ученика: что он надел на урок (фото)

В США учителя Южной средней школы штата Кентукки отстранили от работы из-за костюма ученика.

Он позволил школьнику одеться как основатель Ку-клукс-клана (ККК) Натан Форрест на урок истории, посвященный "историческим личностям". Об этом пишет LEX18.

К слову, Натан Форрест – лидер первого клана, участники которого убивали афроамериканцев в США. Позже ККК преследовали и жестоко убивали евреев, католиков, коммунистов, иммигрантов и гомосексуалистов.

В результате восьмиклассник носил одежду клана, белую простыню и белый капюшон, в классе, тогда как в TikTok и Snapchat были опубликованы клипы ученика в оскорбительном наряде в школьном автобусе.

Школьник в костюме участника Ку-клукс-клана / Фото: dailystar.co.uk

Директор школ округа Пуласки сказал, что совет узнал об инциденте в понедельник, и теперь учитель отстранен от занятий, и о нем будет уведомлен Совет штата по профессиональным стандартам в области образования.

Патрик Ричардсон из школьного совета Пуласки сказал, что он "крайно разочарован и смущен": "Меня тошнит от того, что это произошло. Это смутило не только меня, но и наш школьный округ и общество. Меня возмущает отсутствие вдумчивости, проявившейся в этой ситуации".

А вот в отношении школьника не применялось никаких дисциплинарных мер, поскольку ему было предоставлено разрешение.

Школьник в костюме участника Ку-клукс-клана / Фото: dailystar.co.uk

Джейн Леклерк, бабушка другого ученика школы, сказала: "Этому учителю должно быть стыдно за себя. Почему учитель действительно одобряет нечто подобное? Я не понимаю, я возмущена, это смешно".

Напомним, во Львове награжденный благодарностью от мэра школьник получил приговор за наркоторговлю. 16-летний ученик делал "закладки" каннабиса в городе.

Читайте также: