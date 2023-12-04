Учителя похитили и заставили жениться под дулом пистолета – фото молодоженов

В Индии школьного учителя похитили и насильно женили.

Об этом пишет NDTV.

Гаутам Кумар недавно сдал экзамен Комиссии государственной службы Бихара, чтобы стать учителем. На днях "три-четыре человека пришли к нему в школу и насильно забрали". В течение 24 часов его под дулом пистолета заставили жениться на дочери одного из похитителей.

По данным полиции, похищение произошло в районе Вайшали штата Бихар, где Кумар недавно работает в школе Utkramit Madhya Vidyalaya в Патепуре. После инцидента семья Кумара выразила протест, заблокировав дорогу, прежде чем полиция начала операцию по поиску пропавшего учителя.

Молодожены / Фото: NDTV.com

Семья Кумара обвинила во всем мужчину по имени Раджеш Рай. Они обвинили его семью в том, что они насильно увезли Кумара и женили его на дочери Рая Чандни.

По данным полиции, по этому делу начато расследование с целью принятия дальнейших мер против похитителей.

Мужчина надеется, что его брак аннулирует суд.

Напомним, недавно в Индии пара поженилась в вагоне поезда. Невеста была в растерянности.

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