Учителя похитили и заставили жениться под дулом пистолета – фото молодоженов

Мужчина надеется аннулировать брак.
В Индии школьного учителя похитили и насильно женили.
Об этом пишет NDTV.
Гаутам Кумар недавно сдал экзамен Комиссии государственной службы Бихара, чтобы стать учителем. На днях "три-четыре человека пришли к нему в школу и насильно забрали". В течение 24 часов его под дулом пистолета заставили жениться на дочери одного из похитителей.
По данным полиции, похищение произошло в районе Вайшали штата Бихар, где Кумар недавно работает в школе Utkramit Madhya Vidyalaya в Патепуре. После инцидента семья Кумара выразила протест, заблокировав дорогу, прежде чем полиция начала операцию по поиску пропавшего учителя.
Семья Кумара обвинила во всем мужчину по имени Раджеш Рай. Они обвинили его семью в том, что они насильно увезли Кумара и женили его на дочери Рая Чандни.
По данным полиции, по этому делу начато расследование с целью принятия дальнейших мер против похитителей.
Мужчина надеется, что его брак аннулирует суд.
Напомним, недавно в Индии пара поженилась в вагоне поезда. Невеста была в растерянности.
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