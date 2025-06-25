"Учитесь у Украины": французский генерал назвал роль ВСУ в европейской безопасности

Украина имеет сильнейшую и наиболее прогрессивную армию в Европе

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Украина, несмотря на отсутствие членства в ЕС и НАТО, уже играет ключевую роль в европейской безопасности. По мнению французского аналитика и экс-заместителя начштаба Объединенных сил НАТО в Европе, генерал-майора в отставке Мишеля Яковлеффа, именно украинская армия сегодня самая сильная и прогрессивная в Европе, что создает новые стандарты для Североатлантического альянса.

Об этом Мишель Яковлефф рассказал в интервью "Укринформу".

В ответ на вопрос о роли Украины в европейской «семействе» — будь то «подчерки» или «невестки» — Яковлефф подчеркнул, что эта роль будет значительной.

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«Я не знаю, какая именно [роль – ред.]. Но это будет не маленькая роль. Потому что сегодня самая сильная армия среди стран НАТО – она не из Альянса. Самая сильная армия – это ВСУ. Самая прогрессивная, единственная, знающая, что такое реальная война», — заявил генерал.

По его словам, европейские страны станут «бенефициарами» от присутствия Украины, поскольку могут тренироваться с украинской армией и совершенствовать свои военные навыки.

Яковлефф подчеркнул, что украинские военные лидеры в использовании беспилотников, наведении на цели, логистике и спасении раненых в условиях высокоинтенсивной войны.

«Понимаете, мы будем использовать беспилотники на том же уровне, что и украинская армия. Мы научимся наведению на цели, будем совершенствоваться, заниматься логистикой, учиться ухаживать за ранеными», — объяснил он.

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Французский генерал считает, что сегодняшний стандарт НАТО уступает украинскому стандарту в этих областях. Единственное, что НАТО действительно делает лучше – это маневры и организация опрокидывания сил, поскольку украинские подразделения сейчас сосредоточены на линии фронта.

«Высокоинтенсивная, массированная война, беспилотники, выявление целей и так далее – здесь именно Украина является учителем [для НАТО – ред.]», - подчеркнул Яковлефф.

Он добавил, что американцы также со временем поймут, что отстают в своем развитии. Таким образом, сотрудничество между Европой и Украиной взаимно выгодно.

«Итак, это не улица с односторонним движением, не только Европа в своей большой щедрости собирается помочь Украине, это улица с двусторонним движением. Если вы хотите быстро создать армию, которая заслуживает доверия, то идите учиться в школу в Украине», — подытожил Мишель Яковлефф.

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Напомним, отставной генерал армии США Бен Годжес также считает, что именно НАТО должно учиться у украинской армии , а не наоборот. По его мнению, большинство армий НАТО уступают Вооруженным силам Украины по уровню боевой подготовки и эффективности.