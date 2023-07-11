Учреждение Совета Украина-НАТО: в коммюнике саммита в Вильнюсе дали объяснения по безопасности и нелетальной помощи

11 июля во время саммита в Вильнюсе согласован значительный пакет расширенной политической и практической поддержки.

Безопасность Украины имеет большое значение для стран-членов НАТО. Для поддержки "дальнейшей интеграции Украины", 11 июля во время саммита в Вильнюсе согласован значительный пакет расширенной политической и практической поддержки. В частности, принято учреждение Совета Украина-НАТО.

Об этом говорится в коммюнике саммита в Вильнюсе.

Совет будет представлять собой новый совместный орган, где члены Альянса и Украина "будут заседать как равные члены для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины относительно членства в НАТО".

"Он будет обеспечивать совместные консультации, принятие решений и деятельность, а также служит механизмом консультаций в кризисных ситуациях между НАТО и Украиной", — пояснили в документе.

Также отдельным пунктом финального коммюнике саммита в Вильнюсе отмечено продолжение предоставления срочно необходимой нелетальной помощи Украине со стороны Альянса через Комплексный пакет помощи (CAP). Это и будет приоритетной задачей стран-членов.

"После Мадридского саммита члены Альянса и партнеры выделили более 500 миллионов евро на CAP. Чтобы поддержать сдерживание и оборону Украины в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы согласились сегодня продолжить развитие CAP в многолетнюю программу для Украины", — говорится в документе.

Оказанная помощь направлена на восстановление сектора безопасности и обороны Украины, а также на перевод нашей страны "в полную оперативную совместимость с НАТО".

"Члены Альянса и дальше будут финансировать CAP", — сказано в документе.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит мощную поддержку, включая путем вступления в Альянс.

При этом президент США Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный альянс.

А вот посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

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