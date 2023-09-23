Удар Азербайджана по базе российских "миротворцев" в Карабахе – появилось видео

В Сети показали кадры удара армии Азербайджана по базе российских "миротворцев" в Карабахе.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Казанский отметил, что факт удара до сих пор скрывается Кремлем, чтобы не признавать позора, поскольку очевидно, что никакой ошибки в данном случае не могло быть, и Азербайджан избивал по россиянам намеренно.

"Но пойти против Азербайджана Путин панически боится. Поэтому российская госпропаганда умалчивает случившееся и никакой Соловьев не требует наносить удары по центрам принятия решений", — отметил журналист.

Напомним, в Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль с так называемыми российскими "миротворцами".

Всего в результате обстрела погибли 5 человек.

Впоследствии стало известно, что при обстреле "миротворцев" РФ в Карабахе погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за их гибель.

20 сентября "власть" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" заявила, что прекращает огонь и складывает оружие.

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